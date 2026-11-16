Andreeva lần đầu đăng quang!

Đánh bại Elina Svitolina với điểm số số 7-5, 6-3, Mirra Andreeva đã giành chức vô địch WTA Finals và kết thúc chuyến hành trình cuối năm với 61 game thắng và chỉ để thua 26 game.

Andreeva đăng quang WTA Finals (Ảnh: THX)

Chỉ sau 1 giờ 48 phút tại Indian Wells, Andreeva giành chiến thắng trong lần đầu tiên tham dự WTA Finals. Nhưng thay vì tập trung vào thành công rực rỡ của riêng mình, Andreeva đã nhanh chóng dành lời khen ngợi cho Svitolina sau trận đấu đầy kịch tính.

Trong bài phát biểu đầy phong cách của người chiến thắng, tay vợt 19 tuổi nói với đối thủ Ukraine: “Tôi chỉ muốn chúc mừng Elina và đội của cô vì 1 tuần lễ tuyệt vời. Tôi biết thật khó khăn khi thua trong trận chung kết nhưng cô có mùa giải thực sự xuất sắc”.

“Elina là một người mẹ tuyệt vời, sau khi có con gái nhỏ đã trở lại ấn tượng. Điều đó vô cùng khó khăn. Tôi chúc cô gặp nhiều may mắn trong mùa giải tới”.

Andreeva nói thêm: “Thật vinh dự khi được là một phần của nhóm người tuyệt vời này. Tôi rất biết ơn đội của mình vì đã thúc đẩy tôi mỗi ngày, giúp tôi vượt qua giới hạn của bản thân và cả những ngày tôi không muốn làm gì cả”.

“Họ đang cố nói với tôi, Mirra, đó là những gì cô phải làm. Thật cảm ơn khi tất cả đều cố gắng chiến đấu với tôi và buộc tôi phải làm mọi thứ mà không hề đặt bất kỳ câu hỏi nào”, tay vợt nữ trẻ người Nga chia sẻ đầy hạnh phúc.

Đó là thông điệp đáng yêu từ Andreeva, người tiếp tục thể hiện trưởng thành thực sự vượt xa tuổi tác, cả trong và ngoài sân đấu. Ngược lại, Svitolina không chúc mừng Andreeva trong bài phát biểu. Cô cũng từ chối bắt tay bất kỳ đối thủ người Nga nào và lại làm như vậy một lần nữa vào cuối trận đấu.

“Đó là một tuần tuyệt vời. Sau trận đầu tiên, tôi không ngờ mình lại được chơi ở đây trong trận chung kết. Thật không may là kết quả không như ý muốn nhưng tôi đã cố gắng hết sức”, Svitolina cho biết.

“Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ trong suốt tuần qua của mọi người. Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải. Nó tiếp thêm động lực cho tôi bước vào giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới và tôi sẽ cố gắng hết sức mình vào năm sau”.

Tay vợt người Ukraine nhắn nhủ con gái: “Con bé có lẽ vẫn còn thức và sẽ hỏi tại sao mẹ không thắng, nhưng mẹ thực sự rất hạnh phúc khi cần có phong độ tốt và trở lại sau thời gian mang thai.

“Hy vọng điều này sẽ truyền cảm hứng cho một số nữ VĐV và các tay vợt khác trên khắp thế giới tin rằng điều đó là có thể. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người dân Ukraine vì đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi trên chặng đường này”, Svitolina nói.

Cả 2 ngôi sao đều có thể tự hào về những nỗ lực của mình trong tuần này, và cả mùa giải nói chung. Andreeva sẽ kết thúc mùa giải 2026 đầy ấn tượng của mình với 4 danh hiệu, bao gồm cả chức vô địch Roland Garros. Trong khi đó, Svitolina đã giành được 2 danh hiệu ở Auckland và Rome.

Đ.Hg.