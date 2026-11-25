Rafael Jodar đã khép lại mùa giải đột phá của mình bằng một cột mốc đáng nhớ khi trở thành tay vợt có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất để lọt vào tốp 10 cuối năm trong lịch sử ATP.

Jodar ở Shanghai Masters (Ảnh: THX)

Ngay ở trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại ATP Tour (ATP Tour 2026), chàng trai trẻ người Tây Ban Nha - Jodar đã vươn từ vị trí số 165 (đầu năm) lên vị trí số 10 thế giới (vào cuối năm). Bước nhảy vọt 155 bậc này đã vượt qua kỷ lục cũ do Andre Agassi - thành viên của “CLB Số 1 thế giới của ATP” nắm giữ.

Còn nhớ ở mùa giải quần vợt nam chuyên nghiệp thế giới hồi năm 1998, Agassi bắt đầu ở vị trí số 110 và kết thúc ở vị trí số 6, tức là thăng tiến tới 104 bậc trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Jodar gây chú ý tại giải Next Gen ATP Finals tháng 12 năm ngoái, trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và trải qua một mùa bùng nổ đầy ấn tượng. Tay vợt 20 tuổi quê ở Madrid giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên tại Marrakech (thắng 5 trận đấu liên tiếp để đăng quang), lọt vào trận chung kết Masters 1000 đầu tiên tại Thượng Hải, đồng thời đạt 45 chiến thắng ở cấp độ ATP Tour 2026, qua đó giành quyền tham dự giải ATP Finals cuối năm

“Điều này có ý nghĩa rất lớn và xứng đáng đối với bản thân tôi, sau nhiều nỗ lực. Tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ và hiệu quả trong năm nay. Tôi rất vui với những gì đang diễn ra trên ATP Tour”, Jodar nói khi được hỏi về cảm nghĩ đột phá vào tốp 10 thế giới của ATP, “Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời và tiếp tục nỗ lực để đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai”.

Trước đó, Jodar cũng đã phá kỷ lục về khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho đến khi lọt vào tốp 10. Anh chỉ mất 287 ngày sau lần đầu tiên xuất hiện tại Australian Open vào tháng Giêng năm nay.

Tay vợt sinh năm 2006 từng lọt vào tứ kết Roland Garros (thua Alexander Zverev) - khép lại mùa giải ATP Tour 2026 với thành tích 45 trận thắng - 22 trận thua, theo dữ liệu từ chỉ số Infosys ATP Win/Loss Index.

Jodar không phải duy nhất giành được danh hiệu đầu tay trong năm 2026. Người làm được điều đó trước anh là Tomas Martin Etcheverry, tại giải ATP 500 ở Rio de Janeiro. Trong quá khứ, Etcheverry từng thất bại trong cả 3 trận chung kết ATP Tour, nhưng lần này, anh đã có một hành trình đầy ấn tượng để lên ngôi vô địch Rio Open - giải đấu từng chứng kiến ​​những tên tuổi như Rafael Nadal, Carlos Alcaraz và Dominic Thiem đăng quang.

Đ.Hg.