Huyền thoại Martina Navratilova đã có những nhận xét về lối chơi và dự báo về cú giao bóng của Mirra Andreeva ở trong mùa giải năm mới 2027, sau khi chứng kiến cô đăng quang WTA Finals!

Andreeva trong trận chung kết WTA Finals

“Tôi không nghĩ vào đầu giải đấu WTA Finals là Andreeva có thể đánh bại 5 tay vợt tốp 10 và không thể thua ván nào. Thành tích trước giải của cô ấy với tốp 10 không tốt lắm. Việc thắng cả 5 trận đấu thay đổi điều đó rất nhanh chóng”, Navratilova khởi đầu.

“Trong trận đấu Sabalenka. Cô ấy có một buổi tập luyện tệ hại. Tôi thấy điều đó vì tôi là BLV trận đấu đầu tiên, và cô ấy không ở trong trạng thái tốt. Sau đó, cô ấy bị dẫn trước 1-4 trong ván đầu tiên, và tôi đã nghĩ cô ấy sẽ nổi nóng”, Navratilova nhớ lại.

“Nhưng không, để rồi cô ấy đã thắng 11 game liên tiếp trước tay vợt số 2 thế giới. Andreeva có tính khí nóng nảy, nhưng cô ấy đã học được cách kiềm chế nó”, Navratilova đánh giá cao sự điềm tĩnh của tay vợt nữ trẻ người Nga tại WTA Finals 2026.

“Nếu tôi được huấn luyện Andreeva, tôi sẽ giúp cô ấy di chuyển lên lưới nhiều hơn. Cô ấy đã di chuyển lên phía trước rất tốt, và kỹ thuật đánh vô lê của cô ấy đã được cải thiện. Cô ấy sẽ rất mạnh mẽ trên lưới một khi bắt đầu lên lưới thường xuyên hơn”.

“Tôi cũng sẽ tập trung vào cú bỏ nhỏ. Một số cú bỏ nhỏ của cô ấy hơi tệ, nhưng cô ấy đã suy nghĩ rất tốt khi ở trên sân. Andreeva đã kết hợp nhiều kiểu đánh khác nhau, và cô ấy đã thắng hầu hết các điểm số đó”, Navratilova góp ý.

Navratilova cũng cho rằng, Andreeva sẽ còn tiếp tục tiến bộ hơn trong tương lai, trước mắt là ở mùa giải 2027.

“Hãy nhìn vào cú giao bóng của cô ấy. Andreeva đã giao bóng với tốc độ 193 km/giờ, và cô ấy không vung vợt quá mạnh. Andreeva cao, có đôi vai rộng và kỹ thuật hoàn hảo. Thành thật mà nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó cô ấy giao bóng đạt mức tốc độ là 209 km/giờ”, Navratilova kỳ vọng rất cao về khả năng giao bóng trong tương lai của Andreeva.

Martina Navratilova nhận định tay vợt 19 tuổi người Nga sẽ sớm trở thành một siêu sao và hoàn toàn có khả năng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng WTA ngay sau Australian Open 2027.

Andreeva sánh ngang với Chris Evert (1972) và Serena Williams (2001) khi trở thành những tay vợt hiếm hoi giành được chức vô địch WTA Finals mà không thua để thua một ván đấu nào ngay trong lần đầu tham dự. Kể từ khi thể thức vòng bảng quay trở lại vào năm 2003, cũng chỉ có Iga Swiatek của Ba Lan, người chỉ để thua 20 game ở WTA Finals 2023, là để thua ít game hơn trên đường đến chức vô địch so với Andreeva.

Đ.Hg.