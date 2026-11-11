Việt Nam là chủ nhà giải đồng đội nam Davis Cup Nhóm V

14 đội tuyển chính thức thi đấu Giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup Nhóm V - khu vực châu Á/châu Đại Dương 2026 từ ngày 11 tới 14-11 ở Lâm Đồng.

Giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup Nhóm V- khu vực châu Á/châu Đại Dương 2026 được tổ chức tại Lâm Đồng. Ảnh: VTF

Theo đó, các đội góp mặt gồm Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Guam, Lào, Macau (Trung Quốc), Maldives, Mông Cổ, Nepal, Pacific Oceania, Tajikistan, UAE và Yemen.

Ban tổ chức đã bốc thăm 14 đội vào 4 bảng đấu vòng tròn tính thành tích từ ngày 11 tới 13-11.

Ngày 14-11 sẽ thi đấu các trận play-off quyết định thứ hạng chung cuộc, cùng 2 suất thăng hạng.

4 đội đứng đầu 4 bảng sẽ dự 2 trận play-off tranh quyền thăng hạng với các cặp: nhất Bảng A gặp nhất Bảng D và nhất Bảng B gặp nhất bảng C.

2 đội chiến thắng trong các trận play-off sẽ chính thức lên hạng Davis Cup Nhóm IV khu vực châu Á/châu Đại Dương năm 2027. 12 đội còn lại vẫn dự Davis Cup Nhóm V năm 2027.

Giải đấu lần này do Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) đăng cai tổ chức dưới sự ủy quyền của Liên đoàn quần vợt quốc tế (World Tennis). Toàn giải thu hút 60 tay vợt tham dự.

Theo giới chuyên môn đánh giá, đội Bahrain (hạng 128 thế giới) và Guam (hạng 131 thế giới) là 2 ứng cử viên hàng đầu tranh tấm vé thăng hạng nhờ có các tay vợt trình độ trong đội hình.

Liên đoàn quần vợt Việt Nam tổ chức các trận đấu trên cụm sân quần vợt NovaWorld Phan Thiet (Lâm Đồng) và có đội ngũ trọng tài quốc tế tham gia điều hành giải.

MINH CHIẾN