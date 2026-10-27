8 tay vợt nữ tham dự WTA Finals 2026 và bản thành tích "khủng"

BTC WTA Finals 2026 đã xác nhận đủ 8 tay vợt nữ tham dự giải đơn, bao gồm Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina, Karolina Muchova và Linda Noskova.

8 tay vợt nữ tham dự WTA Finals 2026 (Ảnh: WTA trên X)

WTA Finals 2026 dự kiến diễn ra tại Indian Wells Tennis Garden (Indian Wells, California) từ ngày 8-11 đến ngày 15-11. Theo lịch ban đầu, giải diễn ra ở Riyadh (Saudi Arabia) trong năm thứ 3 liên tiếp, nhưng đã chuyển về Mỹ vì các vấn đề tài chính và an ninh.

Giải đấu tổng kết cuối mùa này của WTA Tour sẽ có sự góp mặt của một tay vợt Kazakhstan, một tay vợt Belarus, một tay vợt người Nga, 2 tay vợt người Mỹ, một tay vợt Ukraine cùng 2 tay vợt CH Czech. Đây là lần thứ 2 từ 2023, CH Czech có 2 đại diện đủ điều kiện (nhưng khi đó Muchova rút lui vì chấn thương).

1- Elena Rybakina (Đương kim vô địch)

_Thành tích trong mùa WTA Tour 2026: 53 trận thắng - 14 trận thua

_Giành được 4 danh hiệu: Australian Open, Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart), US Open, Ningbo Open

_Những kết quả đáng chú ý khác: Á quân Indian Wells, Bán kết Miami Open, Á quân của giải Canadian Open

2- Aryna Sabalenka (Đương kim Á quân)

_Thành tích trong mùa WTA Tour 2026: 47 trận thắng - 11 trận thua

_Giành được 3 danh hiệu: Brisbane International, Indian Wells, Miami Open

_Những kết quả đáng chú ý khác: Á quân Australian Open, Bán kết Berlin Open, Á quân của US Open

3- Mirra Andreeva (Lần đầu tiên tham dự)

_Thành tích trong mùa WTA Tour 2026: 50 trận thắng - 16 trận thua

_Giành được 3 danh hiệu: Adelaide International, Upper Austria Ladies Linz, Roland Garros

_Những kết quả đáng chú ý khác: Bán kết Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart), Á quân của Madrid Open, Á quân China Open

4- Jessica Pegula (Bán kết mùa trước)

_Thành tích trong mùa WTA Tour 2026: 50 trận thắng - 14 trận thua

_Giành được 2 danh hiệu: Dubai Championships, Charleston Open

_Những kết quả đáng chú ý khác: Bán kết Brisbane International, Bán kết Australian Open, Á quân Berlin Open, Á quân DC Open (Washington), Á quân Cincinnati Open, Bán kết US Open

5- Coco Gauff (Bị loại vòng bảng mùa trước)

_Thành tích trong mùa WTA Tour 2026: 47 trận thắng - 15 trận thua

_Giành được 1 danh hiệu: Cincinnati Open

_Những kết quả đáng chú ý khác: Bán kết Dubai Championships, Á quân Miami Open, Á quân Italian Open, Bán kết Wimbledon, Bán kết Canadian Open, Bán kết US Open

6- Elina Svitolina (Cựu vô địch năm 2018)

_Thành tích trong mùa WTA Tour 2026: 48 trận thắng - 15 trận thua

_Giành được 2 danh hiệu: ASB Classic, Italian Open

_Những kết quả đáng chú ý khác: Bán kết Australian Open, Á quân Dubai Championships, Bán kết Indian Wells, Bán kết Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart), Bán kết Canadian Open

7- Karolina Muchova (Lần đầu tiên tham dự)

_Thành tích trong mùa WTA Tour 2026: 41 trận thắng - 12 trận thua

_Giành được 2 danh hiệu: Qatar Open (Doha), Ban Homburg Open

_Những kết quả đáng chú ý khác: Bán kết Brisbane International, Bán kết Miami Open, Á quân Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart), Á quân Wimbledon

8- Linda Noskova (Lần đầu tiên tham dự)

_Thành tích trong mùa WTA Tour 2026: 35 trận thắng - 15 trận thua

_Giành được 2 danh hiệu: Berlin Open, Wimbledon

_Những kết quả đáng chú ý khác: Bán kết Indian Wells

Đ.Hg.