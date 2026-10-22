Fonseca không bảo vệ danh hiệu Basel, tập trung cho ATP Tour 2027

Tay vợt trẻ người Brazil - Joao Fonseca vừa kết thúc mùa giải 2026 của mình. Anh tuyên bố trên Instagram sẽ không bảo vệ danh hiệu ở Basel, vì chưa sẵn sàng thi đấu đỉnh cao sau 1 năm chấn thương.

Fonseca ở Roland Garros (Ảnh: THX)

Tay vợt mới 20 tuổi quê ở Rio de Janeiro đăng một video trên Instagram của mình (tài khoản joaooffonseca có đến hơn 2 triệu người theo dõi), tâm sự rằng anh đã kết thúc mùa giải ATP Tour 2026, và hướng sự tập trung chú ý đến năm sau - ATP Tour 2027.

“Chào mọi người, chỉ là một thông tin cập nhật,” Fonseca nói bằng tiếng Bồ Đào Nha trong video clip có đến 76,3 ngàn lượt "thả tim", gần 2.500 bình luận, “Như các bạn đã thấy, tôi đã không tham gia Tour đấu châu Á để tập trung vào việc hồi phục sau khi bị chấn thương!”.

“Kế hoạch của tôi là trở lại châu Âu (loạt giải diễn ra trên mặt sân cứng ở châu Âu trong lịch đấu của ATP), nhưng sau khi nói chuyện với đội ngũ của mình, tôi cảm thấy vẫn chưa thể sẵn sàng 100% để thi đấu ở đẳng cấp như là trước đây, và tôi không muốn vội vàng”.

“Tôi quyết định ưu tiên sức khỏe và hướng tới mùa giải ATP Tour 2027. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến, ủng hộ. Hẹn sớm gặp lại trên sân!”, tay vợt sinh năm 2006 chia sẻ.

Điều này có nghĩa là Fonseca sẽ không có mặt ở Basel để bảo vệ danh hiệu Swiss Indoors mà anh đã giành được hồi tháng 10 năm ngoái. Anh đã đánh bại Alejandro Davidovich Fokina trong trận chung kết và chiếc cúp ATP 500 đó vẫn là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp còn trẻ của Fonseca.

Mùa hè vừa qua, Fonseca liên tiếp rút lui khỏi các giải đấu. Anh bỏ cuộc trước vòng 3 Cincinnati Masters, vắng mặt tại US Open vì chấn thương bụng, rồi quyết định không tham dự loạt giải châu Á trong tháng 9, gồm ATP 500 Tokyo và Masters 1.000 Thượng Hải.

“Năm 2026 rất khó khăn đối với tôi,” Fonseca viết ở thời điểm đó, giải thích anh đã chọn “lắng nghe theo cơ thể của mình”. Tuy nhiên, với chàng trai vô địch NextGen ATP Finals 2024, mùa giải 2026 không chỉ toàn thách thức mà còn có cả thành công.

Fonseca có nhiều cột mốc đáng nhớ xuyên suốt mùa giải ATP Tour 2026 này. Đầu tiên, anh vào đến tận tứ kết Monte Carlo Masters và chỉ dừng bước trước Alexander Zverev (đây mới là lần đầu tiên Fonseca lọt đến tứ kết một giải Masters 1.000, theo thống kê của ATP).

Tiếp đó, anh có lần đầu tiên lọt vào tứ kết Roland Garros khi chơi rất xuất sắc ở trên mặt sân đất nện tại Paris. Màn trình diễn này còn được ghi nhớ bởi chiến thắng ngược dòng cực kỳ ấn tượng của Fonseca trước Novak Djokovic. ANh thua trước 4-6 ở 2 ván mở màn và thắng lại 3 ván sau.

Fonseca sẽ kết thúc ATP Tour với thành tích 20 trận thắng và 13 trận thua. Anh dự kiến sẽ quay trở lại ở ATP Tour trong trạng thái sung sức sau thời gian nghỉ ngơi, hồi phục chấn thương và điều dưỡng sức khỏe.

Đ.Hg.