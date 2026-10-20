Svitolina sẽ ly hôn Monfils để “tìm lại chính mình”

Svitolina ở China Open (Ảnh: THX)

“Mỹ nhân Ukraine” tiết lộ, cô đang làm thủ tục ly hôn với cựu tay vợt nam chuyên nghiệp người Pháp - anh Gael Monfils, sau 5 năm nên duyên vợ chồng.

Cặp đôi Svitolina - Monfils công khai tình cảm vào đầu năm 2019, chính thức đính hôn vào tháng 4-2021 và 3 tháng sau, họ kết hôn. Tháng 10-2022, cặp đôi dễ thương của làng quần vợt thế giới hoan hỷ đón chào con gái đầu lòng Skai.

Trong tâm thư của mình, Svitolina trải lòng về những năm qua để lại một vết thương quá lớn bên trong cô: “Đây là điều khó khăn nhất mà tôi từng phải tỏ bày. Mọi người đều biết Ukraine có ý nghĩa to lớn thế nào đối với tôi. Nhưng điều tôi hiếm khi bộc bạch chính là những gì mà chiến sự - khói lửa chiến tranh đã tàn phá tâm trí tôi”.

Ngôi sao quần vợt Ukraine viết trên Instagram về ảnh hưởng của chiến tranh tác động đến tâm hồn cô nhiều đến thế nào: “Tôi cần tìm lại chính mình và không thể làm điều đó trong cuộc hôn nhân này”. Ở phần tiếp theo của tâm thư, Svitolina giải thích Monfils luôn bên cạnh và đã tận mắt chứng kiến những biến cố tâm lý mà cô phải trải qua.

Dù vậy, cô vẫn rơi vào cảnh “mất phương hướng”, bất chấp mọi sự nâng đỡ từ người chồng đã giải nghệ trong mùa giải năm nay. Cuối cùng, cô phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn nhất: đã đến lúc 2 người phải đường ai nấy đi.

“Năm ngoái, tôi cần tạm rời xa sân đấu vì tâm lý không ở trong trạng thái tốt nhất. Những gì mọi người không nhìn thấy là những đêm trằn trọc mất ngủ, những hoài nghi và cảm giác bản ngã của mình đang dần tan biến. Monfils đã chứng kiến tất cả. Anh ấy vẫn chưa từng buông tay tôi. Chúng tôi đã cùng nhau tranh đấu để vượt qua điều này trong một thời gian dài với tất cả những gì mình có”, tay vợt 32 tuổi bộc bạch.

“Nhưng có những cuộc chiến diễn ra sâu thẳm trong tâm khảm, và không một tình yêu nào từ người khác có thể chiến thắng thay cho bạn. Theo thời gian, tôi dần hiểu ra rằng mình cần phải tìm đường tìm lại bản ngã, và tôi không thể làm điều đó khi còn trong cuộc hôn nhân này”.

“Đây là sự thật tàn nhẫn nhất mà tôi từng phải đối mặt, cũng là điều cay đắng nhất tôi phải nói với người mình yêu thương. Gael đã lắng nghe. Anh ấy tôn trọng những gì tôi cần với một sự kiên cường và bao dung mà tôi sẽ không bao giờ quên”.

Cuối tâm thư, Svitolina khẳng định cô và Monfils vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sẽ cùng nhau nuôi dạy con gái Skai: “Gael đã yêu thương tôi qua những thời khắc vinh quang đỉnh cao cũng như những khoảnh khắc tăm tối nhất, và tôi yêu anh ấy bằng cả con tim”.

“Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng cuộc sống tuyệt vời, và nhận được món quà vô giá nhất chính là bé Skai. Con gái luôn là ưu tiên hàng đầu. Hôn nhân của chúng tôi kết thúc, nhưng mái ấm gia đình thì không. Chúng tôi sẽ luôn là đấng sinh thành của con, đồng hành bên nhau trong từng chặng đường đời của con”.

“Xin hãy hiểu không ai có lỗi trong chuyện này cả. Chỉ là 2 con người từng yêu nhau tha thiết và một câu chuyện đang chuyển hướng. Chúng tôi mong nhận được sự bao dung, và khoảng không gian cần thiết để chữa lành. Cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người”.

Đ.Hg.