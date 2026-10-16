Ostapenko lọt vào bán kết Wuhan Open, Svitolina bị loại

Lần đầu tiên kể từ Italian Open hồi tháng 5, Cựu vô địch Roland Garros, Jelena Ostapenko mới tìm lại được chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Cô vừa đánh bại Diana Shnaider (Nga, hạng 13 WTA) 7-6 (8-6), 6-1 để giành quyền vào bán kết Wuhan Open 2026.

Ostapenko (Ảnh: THX)

Dù bị dẫn trước 2-5 trong ván mở màn, sau đó hai lần đối mặt với nguy cơ thua ván ở game thứ 9 và thứ 10, Ostapenko vẫn thi đấu kiên cường để tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục. Cô cứu set-point ở game thứ 9, sau đó giành break-point để rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Ostapenko tiếp tục cứu thêm một set-point để cân bằng 5-5, trước khi đưa ván đấu đến loạt tie-break với tỷ số 6-6.

Trong loạt tie-break, Ostapenko chiếm thế chủ động khi dẫn 3-1 rồi 6-3. Dù Shnaider vùng lên mạnh mẽ để cân bằng 6-6, tay vợt 29 tuổi đến từ Riga vẫn giành 2 điểm cuối cùng để thắng loạt đấu này.

Sang ván 2, nhà vô địch Roland Garros 2017 hoàn toàn áp đảo khi thắng liền 3 game đầu tiên, sau đó tiếp tục gia tăng cách biệt lên 5-1. Ở game thứ 7, cũng là game cuối cùng, Ostapenko cầm giao bóng và dẫn 30-0 rồi 40-15, qua đó có 2 cơ hội kết thúc trận đấu. Sau khi bỏ lỡ match-point đầu tiên, cô tận dụng thành công cơ hội thứ 2 bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, khép lại trận đấu sau 105 phút.

Trong chiến thắng thứ 27 ở mùa giải năm nay, Ostapenko ghi 32 điểm winner, tạo ra khác biệt dù mắc tới 30 lỗi đánh bóng hỏng. Cô tận dụng thành công 3/9 cơ hội bẻ game giao bóng của đối thủ. Các chỉ số tương ứng của Shnaider lần lượt là 8 winner, 14 lỗi đánh hỏng và 1/2 cơ hội giành break-point.

Svitolina bất ngờ bị loại (Ảnh: THX)

Kết quả này giúp Ostapenko giành quyền vào bán kết Wuhan Open 2026. Đây là lần đầu tiên cô góp mặt ở bán kết một giải WTA 1.000 kể từ Qatar Open hồi tháng 2, nơi cô để thua tay vợt Canada Victoria Mboko ở vòng 4 tay vợt mạnh nhất.

Đối thủ của Ostapenko ở trận bán kết 1 Wuhan Open 2026, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy 17-10, bất ngờ là Sonay Kartal (Anh, hạng 170 WTA). Tay vợt này vừa gây sốc khi đánh bại Elina Svitolina (Ukraine, hạng 6 WTA) với tỷ số 6-2, 2-6 và 6-4.

Sau khi vào vòng 4 Indian Wells hồi tháng 3, Kartal (24 tuổi) phải nghỉ thi đấu suốt 6 tháng vì chấn thương nứt xương cột sống do quá tải. Cô chỉ mới trở lại thi đấu vào tháng trước tại Billie Jean King Cup Finals.

Từng vươn lên hạng 44 WTA hồi tháng 7-2025, Kartal tiếp tục gây ấn tượng khi lọt vào vòng 3 China Open tuần trước. Tại Wuhan Open, cô lần lượt vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm như Anhelina Kalinina (hạng 48 WTA), Belinda Bencic (hạng 12 WTA) và Jasmine Paolini, tay vợt từng 2 lần vào chung kết Grand Slam. Svitolina trở thành “nạn nhân” mới nhất của Kartal.

Với thành tích này, Kartal gần như chắc chắn trở lại Tốp 100 thế giới, đồng thời trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử lọt vào bán kết Wuhan Open. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng khi cô từng phải bỏ lỡ 3 trong 4 giải Grand Slam năm nay, bao gồm cả Wimbledon trên sân nhà.

Đ.Hg.