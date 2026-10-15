Đánh bại đối thủ lâu năm Stefanos Tsitsipas 6-4 và 7-5, Daniil Medvedev tiếp tục “mối tình Thượng Hải của mình. Ngày 16-10, anh sẽ đối đầu Tommy Paul (Mỹ, hạng 17 ATP) để tranh suất vào bán kết Shanghai Masters 2026.

Medvedev sẽ tranh suất bán kết Shanghai Masters vào ngày mai (Ảnh: THX)

Medvedev luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho thành phố Thượng Hải. Nơi đây vốn từng chứng kiến anh lên ngôi vào năm 2019, khi đánh bại Alexander Zverev 6-4 và 6-1 trong trận đấu chung kết Shanghai Masters với thế một chiều hồi 7 năm về trước.

Ngoài ra, anh cũng từng lọt đến bán kết giải đấu Masters 1.000 tại Thượng Hải hồi năm ngoái, dừng bước trước Arthur Rinderknech dù thắng trước ván mở màn. Với 14 trận thắng, 5 trận thua ở đây, Thượng Hải là miền đất phước lành của Medvedev.

“Tôi yêu thành phố Thượng Hải. Đây là một trong những điểm dừng chân yêu thích của tôi trong sự nghiệp, vì vậy tôi cố gắng ở lại càng lâu càng tốt.

Lối chơi của tôi khác so với trên sân Grandstand. Nhưng tôi đã giao bóng rất tốt, không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào. Tôi rất hài lòng về điều đó”, Medvedev nói sau khi đánh bại Tsitsipas lần thứ 10 trong suốt 15 lần đối đầu trực tiếp.

Với chiến thắng chỉ sau 84 phút, Medvedev cũng trở thành người thứ 6 trong lịch sử lọt vào tứ kết tại Thượng Hải ít nhất 4 lần. Anh đang hướng tới danh hiệu thứ 4 trong năm và danh hiệu đầu tiên ở hệ giải đẳng cấp Masters 1.000 - kể từ năm 2023.

Hiện tại, “mối tình Thượng Hải” vẫn đang rất mặn nồng với Medvedev. Anh đang sở hữu phong độ cực cao, trải qua 3 trận toàn thắng ở Shanghai Masters mùa này: Đánh bại Jan-Lennard Struff 4-6, 6-4, 6-3 ở vòng 2; hạ gục Dalibor Svrcina 6-2, 6-3 ở vòng 3 và mới vừa loại Tsitsipas. Anh đã thắng 6 ván đấu liên tiếp gần đây.

Trong khi đó, Paul đã giành chiến thắng 7-6 (7-5), 6-4 trước Zizou Bergs (người đã bất ngờ loại Carlos Alcaraz ở vòng 3) để đạt được thành tích lọt vào tứ kết cả 6 giải đấu đẳng cấp Masters 1.000 trên mặt sân cứng. Paul là đối thủ của Medvedev trận tiếp theo.

Đối đầu với tay vợt người Mỹ, Medvedev đang có ưu thế lớn về thành tích đối đầu trực tiếp: thắng 3-6, 6-1, 6-4, 6-3 ở vòng 2 Roland Garros 2021; thắng 6-2, 6-1 ở vòng 32 của China Open 2023; thắng 1-6, 7-6 (7-3) và 6-2 ở bán kết Indian Wells Masters 2024; thua 1-6, 4-6 ở vòng 16 Rome Masters 2024 nhưng lại thắng 6-4, 6-0 ở vòng 16 của Indian Wells Masters hồi năm ngoái.

Ngoài Zverev, Medvedev là hạt giống có thứ hạng cao nhất vẫn thi đấu tại Shanghai Masters 2026, thế nên, anh đang được xem là một trong các ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải Masters 1.000 tại Thượng Hải.

Đ.Hg.