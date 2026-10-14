Swiatek nguy cơ bỏ lỡ WTA Finals vẫn quyết tâm cao độ

Bị loại ở tứ kết WTA 1.000 - China Open, Iga Swiatek đối mặt với nguy cơ không đủ điều kiện tham dự WTA Finals lần đầu tiên kể từ mùa giải WTA Tour 2020. Nhưng cựu số 1 thế giới người Ba Lan vẫn quyết tâm kết thúc mùa này với một thành tích tốt nhất để duy trì cơ hội...

Swiatek vẫn quyết tâm cao độ (Ảnh: THX)

WTA Tour 2026 chứng kiến một bước lùi trong sự nghiệp của Swiatek. Cô mới chỉ giành vỏn vẹn 1 danh hiệu trong mùa, khi đăng quang tại Canadian Open hồi tháng 8, trái lại, không thể tiến xa hơn vòng đấu tứ kết cả 4 kỳ giải Grand Slam.

Thất bại mới nhất ở China Open khiến cô trải qua 15 trận thua trong mùa (chỉ thắng 39 trận đấu) và trên BXH Race to the WTA Finals, cô hiện xếp ở vị trí thứ 10 với chỉ 3.799 điểm, đang thua tay vợt xếp thứ 9 - là cô Marta Kostyuk tới 111 điểm.

Swiatek đang tham gia Wuhan Open, một giải đấu đẳng cấp WTA 1.000 khác. Cô sẽ thi đấu với tay vợt đồng hương Magdalena French (56 WTA) với hy vọng: Bất kỳ thành tích cải thiện nào cũng sẽ giúp cô duy trì hy vọng đến với WTA Finals 2026.

“Rõ ràng là tôi nhận thức được tình hình này và sẽ thật tuyệt nếu giành được quyền lọt vào WTA Finals mùa này, chắc chắn đó là mục tiêu của chúng tôi!”, Swiatek chia sẻ khi cô chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ Wuhan Open.

“Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với tình huống khó khăn như vậy, để đoạt vé vào tham dự kỳ WTA Finals 2026. Nhưng tôi cảm thấy đó là một thử thách tích cực và tôi thực sự có động lực”, Swiatek thể hiện quyết tâm cao độ vì kết quả tốt phía trước sẽ xóa tan thất vọng.

Swiatek tham gia WTA Finals lần đầu tiên từ năm 2021 - khi giải đấu tổng kết cuối mùa giải của WTA diễn ra ở Trung tâm Quần vợt Panamerican (Zapopan - Guadalajara, Mexico). Giải đấu năm 2021 đã diễn ra sau khi WTA Finals 2020 bị hoãn vì Covid-19. Với kinh nghiệm non trẻ, Swiatek vẫn thắng 1/3 trận vòng bảng (thắng Paula Badosa).

Bắt đầu từ WTA Finals 2022, cô thể hiện dấu ấn rõ nét hơn khi toàn thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng, lọt vào bán kết và để thua Aryna Sabalenka sau 3 ván đấu. Ở WTA Finals 2022 đó, tay vợt Pháp Caroline Garcia đã lên ngôi vô địch.

WTA Finals 2023 chứng kiến màn tiến bộ vượt bậc của Swiatek. Tham gia giải đấu với vị trí số 2 trên BXH của WTA, Swiatek “càn quét” mọi đối thủ. Cô toàn thắng cả 5 trận đấu, không đánh mất 1 ván đấu nào, và chỉ để thua 20 game. Kết quả giúp cô giành lại ngôi số 1.

WTA Finals 2024 chứng kiến Swiatek bị loại từ vòng đấu bảng. Dù đã thắng 2/3 trận đấu, cô vẫn xếp sau Barbora Krejcikova và Coco Gauff vì có tỷ lệ thắng thua thấp hơn (cả 3 tay vợt đều có 2 trận thắng, 1 trận thua, nhưng Swiatek có tỷ lệ ván thắng thấp hơn, 4-3 so với 5-2 và 4-2).

Tại giải WTA Finals năm ngoái, Swiatek tiếp tục thất bại khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng, khi để thua 2 trận và chỉ thắng Madison Keys 6-1, 6-2. Trong khi đó, Elena Rybakina (sau đó đăng quang) và Amanda Anisimova chiếm 2 vị trí đầu bảng đấu.

BXH Race to the WTA Finals 2026 (tay vợt in đậm đã đoạt vé)

1-Elena Rybakina 7.502 điểm 2-Aryna Sabalenka 6.550 điểm 3-Mirra Andreeva 6.371 điểm 4-Jessica Pegula 5.825 điểm 5-Coco Gauff 5.774 điểm 6-Elina Svitolina 5.024 điểm 7-Karolina Muchova 4.615 điểm 8-Linda Noskova (đoạt vé vì vô địch Grand Slam) 4.354 điểm 9-Marta Kostyuk 3.910 điểm 10-Iga Swiatek 3.799 điểm

Đ.Hg.