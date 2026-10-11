Andreeva lọt vào chung kết China Open, sẽ đấu Zheng Qinwen tối 11-10

Tay vợt nữ trẻ người Nga Mirra Andreeva đã dễ dàng giành quyền vào chơi ở trận chung kết đơn nữ WTA 1.000 - China Open khi đánh bại đối thủ người CH Czech Nikola Bartunkova với điểm số 6-2, 6-2 trong trận bán kết đầu tiên, chỉ sau 75 phút.

Andreeva (Ảnh: THX)

Chiếm ưu thế áp đảo ngay từ đầu trước đối thủ vốn gây ra nhiều ngạc nhiên tại China Open 2026, cô gái mới 19 tuổi quê ở Krasnoyarsk sớm vượt lên dẫn trước với điểm số lên đến 4-0 ở trong ván đấu mở màn, khi tận dụng 2 break-point sớm.

Tuy liên tục bị rút ngắn điểm số 1-4, 2-4 trong 2 game đấu tiếp theo, Andreeva kiểm soát cả 2 game đấu còn lại của ván đấu đầu tiên, bao gồm cả break-point, và đó cũng là set-point ở trong game đấu thứ 6. Sớm giành chiến thắng điểm 6-2, Andreeva có ưu thế tâm lý to lớn.

Đáng chú ý là, khi vượt lên dẫn điểm 4-0 ở game đấu thứ 4 (giành break-point thứ 2), Đương kim vô địch Roland Garros tận dụng cơ hội của Bartunkova khi phạm phải lỗi giao bóng kép. Rõ ràng cô gái 20 tuổi quê Prague chưa sẵn sàng về mặt tâm lý trong trận đấu này.

Ở ván thứ 2, ưu thế của Andreeva vẫn được duy trì tối đa. Tay vợt Nga thắng break-point ở game thứ 4 để vượt lên dẫn 3-1, sau đó cầm giao bóng gia tăng khoảng cách thành 4-1. Cô tiếp tục dẫn 5-2 và khép lại trận đấu với chiến thắng ở match-point thứ 2.

Suốt trận đấu ngắn ngủi đó, Bartunkova luôn chật vật với phong độ của chính mình, khác xa các trận đấu oanh liệt trước Karolina Muchova hay trước Aryna Sabalenka. Bartunkova mắc đến 20 lỗi tự đánh bóng hỏng, trong khi Andreeva tung ra 27 cú đánh ghi điểm trực tiếp.

“Tôi muốn chơi bóng tấn công trong trận đấu này”, Andreeva tự tin cho biết sau khi lọt vào trận chung kết WTA Tour thứ 5 trong mùa giải năm nay, “Cô ấy là một đối thủ rất là khó chịu. Đôi khi, cô ấy tung ra những cú đánh sấm sét xé gió từ những tình huống tưởng chừng như không có gì”.

“Tôi luôn nỗ lực giữ sự can trường trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, Andreeva nói thêm và tiết lộ bản thân cô giải tỏa phần nào sự căng thẳng tâm lý bằng cách chơi bài Uno cùng với HLV ngay trước trận bán kết tại China Open 2026 này.

Andreeva đang tận hưởng mùa giải thành công nhất sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp vốn còn rất non trẻ. Cô đăng quang ở Adelaide International hồi đầu năm khi thắng Victoria Mboko trong trận chung kết chỉ dài 2 ván đấu.

Sau đó, Andreeva tiếp tục đăng quang ở Upper Austria Ladies Linz hồi tháng 4 khi thắng đối thủ chủ nhà Anastasia Potapova trong trận chung kết với màn ngược dòng ngoạn mục, thua 1-6 nhưng thắng 6-4 và 6-3 trong 2 trận đấu còn lại.

Tiếp đó, cô lọt đến bán kết Porsche Grand Prix ở Stuttgart, rồi lọt đến tận trận chung kết của Mutua Madrid Open. Sau đó, cả thế giới đã chứng kiến cô đăng quang tươi tắn và diễm lệ tại kỳ Roland Garros hồi tháng 6, nơi cô giành Grand Slam đầu tay.

Với việc lọt vào chung kết WTA 1.000 - China Open, Andreeva chắc chắn sẽ lọt vào tốp 3 thế giới đầu tuần sau.

*Đối thủ của Andreeva trong trận chung kết China Open là Zheng Qinwen, người thắng Elise Mertens 7-5 và 6-2 vào đêm 11-10. Đây sẽ là cuộc đối đầu rất thú vị.

Đ.Hg.