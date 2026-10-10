Medvedev thắng ngược dòng Struff, vào vòng 3 Shanghai Masters

Dannil Medevev vừa ngược dòng để đánh bại Jan-Lennard Struff với điểm số là 4-6, 6-4 và 6-3; qua đó, giành quyền vào vòng 3 giải Shanghai Masters.

Medvedev giành vé vào vòng 3 Shanghai Masters (Ảnh: THX)

Sau hành vi phản thể thao ở trong trận đấu bán kết China Open chống lại Novak Djokovic, cố tình đánh bóng lên khán đài trúng một khán giả Trung Quốc, tay vợt người Nga Medvedev đã bị truất quyền thi đấu. Anh kết thúc giải ATP 500 tại Bắc Kinh mà không nhận được điểm thưởng và khoản tiền thưởng nào.

Để rồi 5 ngày sau, dù đối mặt với thời điểm khó khăn tâm lý khác khi để thua trước ván mở màn, Medvedev vẫn vượt qua thách thức, giành chiến thắng sau 1 giờ 51 phút. Tay vợt có diễn biến tâm lý bất thường quê ở Moscow tung ra tới 21 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, và tận dụng 3/6 cơ hội thắng break-point để tạo khác biệt.

Dù có đến 5 lỗi giao bóng kép (so với chỉ 1 lỗi duy nhất của đối thủ người Đức), Medvedev vẫn chiếm ưu thế trong những game cầm giao bóng của mình. Anh đạt tỷ lệ thắng điểm khi cầm giao bóng 1 lên đến 88% (đối thủ chỉ có 84%) - và tỷ lệ thắng điểm khi cầm giao bóng 2 là 48% (đối thủ chỉ có 35%). Một kết quả xứng đáng.

“Khi tôi giành được break-point, tôi cảm thấy rằng mình có thể thắng trận đấu này!”, Medvedev (30 tuổi, hiện xếp hạng 6 ATP) nói về chiến thắng đầy thuyết phục của anh ở ván đấu thứ 3 quyết định, khi anh tung ra cú vô lê ở game 6 để vượt lên dẫn trước 4-2, từ đó duy trì khoảng cách game thắng cần thiết để chiến thắng.

Chia sẻ ngay trên sân đấu, Medvedev (đã vô địch Shanghai Masters 2019 khi đánh bại Alexander Zverev ở chung kết) có nói với phóng viên là “sân đấu ở Qizhong Forest Sports City Arena khác với sân đấu ở Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh, và hơi khó để làm quen”.

Ngoài Medvedev, những tay vợt nổi tiếng khác như Rafael Jodar (Tây Ban Nha, hạng 13 ATP, năm nay mới 20 tuổi) hay là có cả Felix Auger-Aliassime (Canada, hạng 5 ATP) đều giành những chiến thắng ngược dòng ấn tượng khi để thua trước ván 1.

Jodar để thua ván 1 trước Thiago Austin Tirante (Argentina, hạng 54 ATP) với điểm số 4-6 rồi chiếm ưu thế áp đảo trong ván 2 khi thắng 93% điểm giao bóng 1. Thắng 6-2 trong ván 2 để gỡ hòa 1-1, Jodar đã chơi căng sức trong ván đấu quyết định. Anh cứu cả 6 nguy cơ để thua break-point trong ván này trước khi thắng điểm 6-3.

Trong khi đó, Auger-Aliassime cũng để thua ván 1 với điểm số là 4-6 tương tự trước Camilo Ugo Carabelli (Argentina, hạng 77 ATP) trước khi thắng ngược ở trong 2 ván còn lại với điểm số 7-6 (7-1), 7-5 và kết thúc trận đấu trong gần 3 tiếng đồng hồ!

Trước đó một ngày, Novak Djokovic sau khi vắt kiệt sức lực đăng quang China Open đã thua dễ Hubert Hurkacz (Ba Lan, hạng 34 ATP) với điểm số 4-6 và 3-6.

Đ.Hg.