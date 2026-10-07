Swiatek loại Jovic ở China Open, đạt nhiều kỷ lục mới

Đánh bại tài năng trẻ người Mỹ Iva Jovic với điểm số áp đảo là 6-1 và 6-3, cựu số 1 thế giới người Ba Lan Iga Swiatek đã giành vé vào tứ kết giải đơn nữ của China Open (WTA 1.000), và đạt nhiều cột mốc kỷ lục trong sự nghiệp.

Swiatek lọt vào tứ kết China Open (Ảnh: THX)

Giành chiến thắng chỉ sau 1 giờ 36 phút tranh tài, Swiatek áp đảo đối thủ 18 tuổi Iva Jovic quê ở California về hàng loạt chỉ số: Tận dụng break-point (5/12 cơ hội so với 1/3), điểm thắng khi cầm giao bóng (31/45 so với 31/67), tổng điểm thắng (67/112 so với 45/112).

Swiatek đang mạnh mẽ quay trở lại, sau hàng loạt thất bại đáng tiếc tại WTA Tour năm nay (thua Emma Navarro ngay ở vòng 1 Bad Homburg, thua Alex Eala ở vòng 3 Wimbledon, thua Zheng Qinwen ở vòng 4 US Open), khiến cô tuột xuống vị trí thứ 9 ở trên Bảng điểm xếp hạng của WTA.

Với chiến thắng mới nhất ở China Open, giải WTA 1.000 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Swiatek đã giành vé vào tứ kết, nơi cô sẽ đối đầu với Elise Mertens (Bỉ) - người bất ngờ loại hạt giống số 3 là Coco Gauff với điểm số 6-3 và 6-3 trong một trận đấu vòng 4 khác của giải đơn nữ China Open 2026.

Cũng với chiến thắng này, Swiatek tạo hàng loạt kỷ lục ấn tượng khác trong sự nghiệp. Cô đã có 9 trận thắng trước các đối thủ thuộc tốp 20 WTA trong mùa giải năm nay. Cô cũng có lần thứ 31 lọt vào tứ kết một giải đấu thuộc đẳng cấp WTA 1.000. Chỉ có Aryna Sabalenka có thông số nhiều hơn (33) trong số các tay vợt vẫn đang chơi bóng.

Swiatek cũng có 36 trận thắng trước các tay vợt tốp 15 thế giới tại đấu trường WTA 1.000. Và trong số các tay vợt hiện vẫn còn đang chơi bóng, chỉ có Serena Williams (44) và lại là Sabalenka (41) có nhiều trận thắng hơn.

Kết quả thuận lợi mới nhất ở China Open 2026 cũng mang lại cho Swiatek trận thắng thứ 126 trên tổng số 128 trận đấu tại WTA 1.000 mỗi khi cô giành quyền kiểm soát ván đấu mở màn. Nghĩa là, nếu cô thắng ván 1, cô chỉ để thua 2/128 trận đấu (2 trận thua đều diễn ra trong năm nay, trước Maria Sakkari ở Doha và Magda Linette ở Miami).

Trận thắng Jovic ở vòng 4 giải đơn nữ China Open cũng là trận thắng thứ 148 của Swiatek ở vòng đấu chính đấu trường WTA 1.000, thành tích này giúp cô xếp ngang Serena. Và chỉ có Sabalenka có thành tích tốt hơn cô ở trong số những tay vợt vẫn đang đang thi đấu (tay vợt Belarus đã thắng 156 trận).

Nhưng Sabalenka đã bị loại từ sớm ở China Open 2026. Elena Rybakina cũng đã bị loại. Hạt giống có thứ hạng cao nhất sau Sabalenka là Gauff cũng bị loại và không thể đối đầu Swiatek tại tứ kết. Và cơ hội để Swiatek giành danh hiệu China Open thứ 2 (sau ngôi vô địch 2023) hiện là không nhỏ!

Đ.Hg.