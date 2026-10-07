Djokovic giành danh hiệu ATP Tour thứ 102

Đánh bại Alex de Minaur (đối thủ bỏ cuộc ở đầu ván đấu thứ 2), Novak Djokovic đã giành danh hiệu China Open lần thứ 7 kỷ lục trong sự nghiệp, đồng thời cũng là danh hiệu ATP Tour lịch sử thứ 102.

Djokovic vô địch China Open (Ảnh: THX)

Djokovic (cựu số 1 thế giới) đã thắng ván đấu đầu tiên với điểm số 7-6 (7-3). Sau đó, cả 2 tay vợt đều sử dụng thời gian chăm sóc y tế. De Minaur cố gắng điều trị chỗ đau ở háng. Nhưng khi quay lại sân đấu, tay vợt Australia đã bỏ cuộc sau khi thắng game mở màn.

Kết quả này đưa Djokovic đăng quang ngôi vô địch China Open lần thứ 7. Anh chạm cột mốc 34 trận toàn thắng ở giải ATP Tour 500 tại Bắc Kinh. Với thành tích như vậy, đông đảo khán giả Trung Quốc yêu mến anh là lẽ tất nhiên. Anh vẫn là một tượng đài ở China Open.

Chưa hết, chiến thắng trước De Minaur ở Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh có nghĩa là Djokovic giành danh hiệu ATP Tour lịch sử thứ 102. Trong Kỷ nguyên mở, anh hiện chỉ còn xếp sau Roger Federer (103 danh hiệu) và Jimmy Connors (109 danh hiệu ATP Tour).

“Đã 11 năm kể từ lần cuối cùng tôi thi đấu tại đây”, Djokovic bộc bạch về hành trình vượt qua khó khăn trong mùa giải năm nay để duy trì mạch trận bất bại tại China Open, loại nhiều tay vợt tốp 10, gìn giữ vũ điệu ăn mừng chiến thắng đặc trưng và giành danh hiệu ATP Tour thứ 102.

“Tôi luôn đặt ra kỳ vọng rất cao cho bản thân mình - và luôn muốn hình dung ra cảnh mình nâng cao chiếc cúp vô địch - đặc biệt là tại Bắc Kinh, nơi tôi chưa từng nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rõ ràng rằng thực tế hiện tại đã có đôi chút khác biệt”.

“Năm nay là một chặng đường đầy thử thách đối với tôi: Hàng loạt vấn đề về thể lực và sức khỏe liên tục bủa vây. Tôi chỉ đơn thuần cố gắng tìm lại cảm giác bóng tốt nhất trên sân. Tôi biết rằng một khi cảm thấy sung sức và đánh bóng tốt, tôi hoàn toàn đủ sức tranh chấp quần vợt ở cấp độ đỉnh cao nhất”, Djokovic chia sẻ.

Djokovic tiếp tục duy trì chuỗi thành tích giành ít nhất 1 danh hiệu ATP Tour trong 21 mùa giải liên tục. Nhưng dù đã đăng quang và được mọi ánh đèn chiếu sáng vào, Djokovic vẫn cảm thấy tiếc nuối cho trận đấu dang dở của De Minaur: “Đó thực sự là một cảm giác có phần kỳ lạ, khi tôi vừa trải qua một trong những tuần thi đấu xuất sắc nhất vài năm trở lại đây.

Đáng tiếc De Minaur lại phải bỏ cuộc ngay đầu ván thứ 2, thành ra việc chạy nhảy hay reo hò vui sướng lúc này cảm giác thật không phải lẽ. Ở sâu thẳm bên trong, tôi cực kỳ tự hào về cột mốc thành tựu này".

Chiến thắng của Djokovic ở China Open diễn ra song song với chiến thắng của Carlos Alcaraz ở Japan Open. Khi 2 tay vợt hàng đầu đã tìm lại chính mình, ATP Tour cuối mùa 2026 đang dậy sóng trở lại và cuộc chạy đua giành suất tham dự ATP Finals cuối năm rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đ.Hg.