Medvedev đánh bóng trúng CĐV, bị loại khỏi China Open

Tay vợt người Nga Daniil Medvedev đã bị xử thua, truất quyền thi đấu và loại khỏi giải đơn nam của China Open vì hành vi phản thể thao khi cố tình đánh bóng vào đám đông, bóng lại bất ngờ bay trúng vào một CĐV trên khán đài ở cuối trận bán kết đơn nam với Novak Djokovic.

Medvedev bị loại khỏi China Open vì hành vi phản thể thao (Ảnh: THX)

Tình huống diễn ra ngay sau khi Medvedev bị đẩy ra biên phải, dù anh chiếm ưu thế trong pha bóng. Không cứu được đường bóng, Medvedev không kiềm nổi thất vọng đã đánh trả cú trái tay khi bóng nảy ra từ bức tường, đến khán đài phía bên kia sân. Quả bóng bay rất mạnh hướng về khán giả, không may trúng mắt một CĐV Trung Quốc.

Thế là, thời điểm Djokovic dẫn 7-5, cầm giao bóng khép lại trận đấu ở điểm số 5-3 của ván 2 (15-15), trọng tài và cả giám sát của China Open 2026 không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định xử thua Medvedev, truất quyền thi đấu. Tay vợt nam nổi tiếng với tính khí thất thường người Nga này bị loại khỏi giải đấu tại Bắc Kinh.

Việc bị truất quyền thi đấu là một đòn giáng mạnh vào Medvedev. Anh mất tất cả điểm xếp hạng ATP và tiền thưởng đã kiếm được ở China Open 2026, ngay vào thời điểm then chốt khi đang chạy đua để giành vé để tham dự ATP Finals. Nhưng đó lại là một bài học "mãi mà vẫn không thuộc” đối với Medvedev, vì đây không phải lần đầu.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, Medvedev tỏ ra tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi đến CĐV bị anh đánh bóng trúng: “Tôi thực sự rất tiếc và hy vọng anh ấy ổn. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi thực sự quan tâm đến anh ấy lúc này. Hy vọng tôi có thể gặp lại anh ấy và bù đắp bằng một cách thức nào đó. Đây chỉ là một vụ tai nạn”.

Medvedev tiếp tục trần tình: “Các bạn có thể thấy rằng tôi không nên đánh bóng trong lúc tức giận. Khi đó, quả bóng đang bật trở lại, tôi chỉ cố gắng đánh nó vào bất cứ đâu, miễn là nó không bay ra ngoài sân đấu mà thôi. Tôi cảm thấy tồi tệ. Một lần nữa, tôi nghĩ mình chưa bao giờ rơi vào tình huống gần như vậy".

Tay vợt 30 tuổi từng thua Djokovic tại chung kết US Open 2023 trong cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 người. Giờ đây, anh bị loại khi chỉ còn cách thất bại thứ 2 liên tiếp đúng 3 điểm nữa.

Dù kết quả không được như ý, Medvedev vẫn dành lời khen tặng cho Djokovic, có lẽ là một trong số những tay vợt hiếm hoi ở ATP Tour mà anh vẫn giữ sự tôn trọng: “Đó là một trận đấu khó khăn đối với tôi. Anh ấy đã chơi rất tốt. Tôi cảm thấy Djokovic chơi như những trận đấu hay nhất của chúng tôi. Tôi đã có một số cơ hội nhưng đã bỏ lỡ. Tôi nghĩ anh ấy có cơ hội lớn trong trận chung kết”.

Medvedev rời China Open theo cách không ngờ (Ảnh: THX)

Về phần mình, Djokovic cũng tỏ ra rất cảm thông với đàn em: “Tôi cũng cảm thấy tiếc cho Daniil vì tôi hiểu chính xác cảm giác bị truất quyền thi đấu ở trong một trận đấu vì lý do này. Tôi hơi sốc. Rất tiếc cho vị khán giả đó. Tôi hy vọng anh ấy không bị thương. Tôi đã từng bị truất quyền thi đấu tại US Open 2020 cũng vì một lý do tương tự".

Như vậy, Djokovic đã lọt vào trận chung kết giải đơn nam China Open 2026, dự kiến sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 6-10. Đối thủ ngăn cản giữa anh và danh hiệu China Open thứ 7 sẽ là Alex de Minaur. Trong quá khứ, Djokovic từng đối đầu tay vợt người Australia 4 lần và giành được 3 trận thắng. Trong 2 lần gần nhất, Djokovic thắng ở Wimbledon (1 lần đối thủ bỏ cuộc).

Djokovic lọt vào chung kết China Open và những con số

33-0 Số trận toàn thắng của Djokovic 2 Djokovic là tay vợt trên 39 tuổi thắng 2 đối thủ tốp 10 ở 1 giải đấu 33 tuổi 137 ngày Djokovic là tay vợt lớn tuổi nhất lọt đến CK ATP 500 kể từ 1990

Đ.Hg.