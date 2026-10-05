Rybakina rút lui khỏi Wuhan Open vì chấn thương

Tay vợt số 1 thế giới người Kazakhstan Elena Rybakina đã rút khỏi Wuhan Open sẽ khai diễn vào ngày 12-10 do chấn thương bàn chân.

Rybakina rút lui khỏi Wuhan Open (Ảnh: THX)

Thông tin Rybakina bị chấn thương vừa được Ban tổ chức Wuhan Open tiết lộ, một ngày sau khi cô bất ngờ để thua trận đấu mở màn. Rybakina để thua tay vợt hạng 118 thế giới Alina Charaeva, với điểm số sau 3 ván đấu là 6-3, 4-6, 3-6, khiến giới mộ điệu quần vợt cảm thấy không khỏi bất ngờ.

Cô cho biết sẽ nghỉ thi đấu một thời gian để dưỡng sức và hồi phục. “Tôi xin lỗi những người hâm mộ tại Wuhan Open đang mong chờ được xem tôi thi đấu”, Rybakina nói trong một bài viết trên Instagram được BTC giải đấu chia sẻ lại, “Tôi sẽ phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Xin cảm ơn sự thông cảm và sự ủng hộ liên tục của các bạn”.

Tay vợt 27 tuổi đã phải đối phó với vấn đề dai dẳng ở cẳng chân, và bàn chân, buộc cô phải bỏ cuộc ở tứ kết Cincinnati khi gặp Iga Swiatek hồi tháng 8. Mặc dù gặp phải trở ngại, Rybakina đã hồi phục kịp thời để tham dự US Open, nơi cô giành được danh hiệu Grand Slam thứ 3 đầy ngoạn mục.

Kết quả này giúp Rybakina lần đầu tiên giành được vị trí số 1 thế giới trên Bảng điểm xếp hạng của WTA (có thể gọi ví von như là “Ngôi Nữ hoàng WTA), và qua đó, cô cũng đủ điều kiện giành suất tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa WTA Finals dành cho 8 tay vợt nữ hay nhất ở trong năm nay.

Hiện tại, thành tích của Rybakina ở trong mùa giải này là 49 trận thắng và 13 trận thua. Cô lên ngôi vô địch ở Australian Open sau 7 trận toàn thắng, đăng quang ở Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart) sau 4 trận toàn thắng, và giành chiến thắng tuyệt đối tại US Open cũng với 7 trận toàn thắng.

Ngoài ra, cô còn lọt đến trận chung kết và giành vị trí Á quân ở Indian Wells, Canadian Open, lọt đến bán kết Miami Open, tứ kết của Rogers Cup và Italian Open. Trên Bảng điểm xếp hạng ở mùa giải 2026 này, Rybakina đang có 7.492 điểm (còn trên Bảng tổng xếp hạng, cô hiện có 9.901 điểm).

Rybakina dự kiến ​​sẽ thi đấu tiếp theo tại Ningbo, nơi cô sẽ cố gắng để bảo vệ danh hiệu của mình. Tại WTA Finals, cô cũng là Đương kim vô địch, khi lên ngôi với 5 trận thắng tuyệt đối ở Riyadh hồi năm ngoái, lần lượt trước Amanda Anisimova, Ekaterina Alexandrova, Iga Swiatek (đều ở vòng bảng), Jessica Pegula (bán kết) và Aryna Sabalenka (chung kết).

Giải Wuhan Open (thuộc đẳng cấp WTA 1.000) dự kiến ​​diễn ra từ ngày 12 đến 18-10. Coco Gauff là đương kim vô địch giải, sau khi đánh bại Jessica Pegula trong trận chung kết "toàn Mỹ" hồi mùa trước với thành tích là 6-4, 7-5. Giải sẽ diễn ra tại Trung tâm Quần vợt quốc tế Quang Cốc (Wuhan), được ví là Wimbledon thu nhỏ của phương Đông.

Đ.Hg.