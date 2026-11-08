Sabalenka là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch

Bảng 2 của giải WTA Finals 2026 bao gồm 4 tay vợt: Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Elina Svitolina và Karolina Muchova. Trong đó, Sabalenka không chỉ là ứng viên hàng đầu giành vé bán kết mà còn là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Bảng 2 của WTA Finals (Ảnh: Trang chủ WTA)

Với Sabalenka, tay vợt xuất sắc nhất thế giới kể từ năm 2023, năm 2026 là một năm đáng thất vọng, khi cô không giành được danh hiệu Grand Slam nào - và đánh mất vị trí số 1 sau 99 tuần lễ.

Tuy vậy, mọi thứ chỉ mang tính tương đối. Sở hữu thành tích 47 trận thắng - 11 trận thua và giành được 3 danh hiệu, cô cũng có một mùa giải thành công. Đỉnh cao mùa giải WTA Tour 2026 với Sabalenka là thời điểm cô thắng “cú đúp Ánh dương”.

Liên tục lên ngôi ở Indian Wells và Miami Open, Sabalenka trở thành tay vợt nữ thứ 5 trong lịch sử thắng 2 ngôi vô địch WTA 1.000 liền kề trên đất Mỹ, những giải đấu thường được gọi là “tiểu Grand Slam”.

“Mục tiêu của tôi luôn là ghi tên mình vào lịch sử, và tôi vừa làm được điều đó. Nghe thật không thể tin được. Tôi không biết làm thế nào mình có thể đạt được điều đó, nhưng tôi vô cùng tự hào lúc này”, Sabalenka nói sau khi thắng “cú đúp Ánh dương”.

Tuy vậy, giai đoạn nửa sau mùa giải năm nay của cô không được như ý. Cô bị loại ở tứ kết Roland Garros bởi Diana Shnaider, thua “kình địch” Elena Rybakina ở chung kết Wimbledon và ở cả US Open.

Trong 2 giải đấu gần đây nhất tại Tour đấu châu Á, cô cũng liên tục để thua Nikola Bartukova ở vòng 3 China Open và thua An Li ở vòng 2 Wuhan Open. Nghĩa là, cô sẽ đến với WTA Finals với thành tích thua 3 trong 4 trận gần nhất.

WTA Finals cũng là một thất vọng khác trong sự nghiệp tay vợt nữ người Belarus. Dù liên tục góp mặt ở 5 kỳ giải gần đây, cô chưa đăng quang lần nào, với 2 lần để thua ở chung kết (năm ngoái thua Rybakina, và năm 2020 thua Caroline Garcia).

Tuy nhiên, Rybakina sẽ chỉ là câu chuyện từ vòng bán kết trở đi. Với Sabalenka, cô đang có lợi thế rất đáng kể ở vòng đấu bảng. Xét về thành tích đối đầu trực tiếp theo thống kê do WTA công bố, Sabalenka chiếm ưu thế trước 2 tay vợt trong bảng đấu.

Cô tạm dẫn trước tay vợt trẻ người Nga Andreeva 4-2, dẫn trước với tỷ số áp đảo tay vợt xinh đẹp của Ukraine Svitolina 6-1. Riêng Muchova là người có thông số đối đầu trực tiếp tốt hơn so với Sabalenka khi dẫn cựu số 1 thế giới 3-2.

Nhưng trong mùa giải năm nay, Sabalenka thắng ở cuộc đối đầu gần nhất: 6-3 và 6-4 tại giải đấu Brisbane International hồi đầu năm. Và đương nhiên, chơi bóng tại WTA Finals, nơi mà Muchova mới có lần đầu góp mặt, sẽ là câu chuyện rất khác.

Chính bản thân Muchova cũng có chia sẻ sau khi chứng kiến Sabalenka tập luyện mới đây tại Indian Wells: “Tôi thấy cô ấy đã cải thiện rất nhiều, ngay cả khi chúng tôi tập luyện, cô ấy vẫn tập trung, điều này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu khác vì lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau”.

Đ.Hg.