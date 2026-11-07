WTA Finals: Rybakina rộng cửa bảo vệ ngôi hậu

Bảng 1 của WTA Finals (Ảnh: Trang chủ ATP)

Với nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu, Rybakina sẽ được đánh giá cao nhất. Tại WTA Finals 2025, Rybakina đã trở thành tay vợt Kazakhstan đầu tiên đăng quang giải đấu tổng kết cuối mùa khi đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Aryna Sabalenka với điểm số 6-3, và 7-6 (7-0) trong trận chung kết.

Có thể nói, chiến thắng ở Riyadh năm ngoái đã “mở khóa” cho sự tự tin của Rybakina. Cần biết danh hiệu lớn nhất mà cô gái gốc Nga từng giành được là ở Wimbledon 2022. Và 4 năm trôi qua, có ý kiến cho rằng liệu cô giành Grand Slam đầu tay vốn do ngẫu nhiên hay do thực lực?

Đánh bại “tay vợt đương thời” Sabalenka cho phép Rybakina nhìn xa hơn về tương lai, cởi trói những tham vọng mà bình thường cô ít khi nghĩ đến và cuối cùng, nó mở ra mùa giải rực rỡ nhất: WTA Tour 2026.

Theo dữ liệu trên trang chủ của WTA tính đến ngày 7-11, trong mùa giải 2026 này, cô đã chơi thăng hoa, khi giành các Grand Slam tại Australian Open và US Open; lên ngôi vô địch ở Porsche Tennis Grand Prix trên mặt sân đất nện tại Stuttgart và vừa đăng quang Ningbo Open.

Không chỉ được đánh giá cao vì sự tự tin và phong độ thăng hoa, Rybakina còn có ưu thế đối đầu trực tiếp đáng kể với 3 tay vợt còn lại trong bảng 1: Dẫn trước Gauff 2-1 (lần gần nhất là thắng ở bán kết US Open); Dẫn Pegula 6-3; Dẫn Noskova 3-0.

Chia sẻ trước khi thi đấu ở WTA Finals (khai diễn vào rạng sáng 9-11 ở Indian Wells), Rybakina tâm sự: “Tôi vô cùng hào hứng khi hiện diện ở Indian Wells!. Hãy đến xem chúng tôi thi đấu và tận hưởng tuần thi đấu quần vợt cuối cùng. Xin cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ tôi suốt cả năm qua. Hẹn sớm gặp lại các bạn!”.

Ở trận ra quân gặp Noskova, Rybakina được đánh giá cao hơn nhờ thành tích toàn thắng cả 3 lần đối đầu trước đó. Tay vợt Kazakhstan cũng có lợi thế khi đối thủ người CH Czech chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại WTA Finals, giải đấu quy tụ 8 tay vợt nữ hàng đầu thế giới.

Nếu sớm giành chiến thắng mở màn, Rybakina sẽ có những thông số có lợi. Sau đó, cô chờ Gauff và Pegula thư hùng trong trận đấu “toàn Mỹ” để tìm ra sách lược tốt nhất cho trận đấu tiếp theo.

Thành tích đối đầu trực tiếp của các tay vợt còn lại bảng 1

Coco Gauff - Linda Noskova 2-1 Noskova thắng trận gần nhất ở Madrid Open Coco Gauff - Jessica Pegula 5-5 Gauff thắng trận gần nhất ở Cincinnati Open Linda Noskova - Jessica Pegula 3-1 Noskova thắng trận gần nhất ở Berlin Open

Đ.Hg.