Khi Gauff biến điểm yếu thành vũ khí lợi hại

Ở US Open 2025, một trong những kỷ niệm khó quên nhất về Coco Gauff chính là hình ảnh cô lau nước mắt, sau khi mắc lỗi giao bóng kép thứ 7 ở trong trận đấu với Donna Vekic. Dù sau đó cô chiến thắng, khả năng giao bóng hạn chế cô tiến sâu ở Mỹ mở rộng...

Gauff trong mùa giải năm nay (Ảnh: THX)

Hãy tua nhanh đến US Open 2026. Một năm sau khi thuê chuyên gia cơ sinh học Gavin MacMillan, Gauff đã cải thiện đáng kể cú giao bóng, thi đấu khởi sắc và tiến vào bán kết Grand Slam tại New York.

Nhìn lại mùa giải WTA Tour 2026, đây là năm đánh dấu sự chuyển mình của tay vợt Mỹ 22 tuổi khi cô biến điểm yếu lớn nhất thành vũ khí cạnh tranh. Những kỹ năng khác, từ di chuyển đến phòng thủ, đều được Gauff duy trì ở đẳng cấp hàng đầu. Cô từng rời tốp 5 trong thời gian ngắn sau chuỗi giải sân đất nện, nhưng trở lại mạnh mẽ nhờ thành tích vào bán kết Wimbledon.

Cô đã giành được danh hiệu WTA 1000 thứ 4 trong sự nghiệp khi lên ngôi ở Cincinnati Open và kết quả đó đã góp phần không nhỏ giúp cô giành vé tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa - WTA Finals lần thứ 5 liên tiếp.

Riêng ở Cincinnati Open, xuyên suốt giải đấu, Gauff chỉ đánh mất 1 ván duy nhất (thua ngay ván mở màn trong trận đấu vòng 2 trước Liudmila Samsonova của Nga), và cô kết thúc hành trình với trận thắng đồng hương Jessica Pegula 6-2 và 6-4.

Ngoài ngôi vô địch ở Cincinnati, Gauff còn thi đấu ấn tượng, lọt vào chung kết các giải WTA 1000 ở Miami và Rome, cùng với bán kết ở Dubai, Wimbledon, Toronto và US Open.

Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất mùa giải là chiến thắng 2-6, 7-6 (9-7), 6-2 trước Mirra Andreeva ở tứ kết US Open. Gauff cứu được 2 match-point trong loạt tie-break ván hai, dù mắc tới 42 lỗi tự đánh hỏng theo thống kê WTA. Đây cũng là thời điểm cô đạt phong độ cao với 20 chiến thắng trong 22 trận gần nhất.

“Chỉ cần tin tưởng là tất cả những gì tôi có thể làm. Trận đấu có thể không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn, nhưng tôi có thể kiểm soát niềm tin vào bản thân. Ngay cả khi đó là ảo tưởng”, Gauff chia sẻ sau trận thắng Andreeva. Cô tin rằng mỗi lần vượt qua những thời khắc khó khăn, niềm tin vào bản thân sẽ càng trở nên thực tế hơn.

Không chỉ nổi bật trong sân đấu, Gauff tiếp tục vượt ra ngoài giới hạn của quần vợt và hòa mình vào dòng chảy văn hóa đại chúng, trở thành một biểu tượng văn hóa - giải trí.

Điều đó thể hiện rõ khi tay vợt 22 tuổi Gauff bất ngờ xuất hiện trong video âm nhạc cho ca khúc “Pop It” của Gunna. Cô và rapper bắt đầu video trên sân tennis, trước khi Gauff tung cú giao bóng ăn điểm trực tiếp để mở đầu bài hát. Trong trang phục crop top trắng viền đen và bốt cao đến đùi, cô còn thể hiện những động tác nhún nhảy theo điệu nhạc.

Dù chưa giành Grand Slam nào trong mùa giải, Gauff vẫn được kỳ vọng khép lại năm 2026 bằng chức vô địch WTA Finals. Nếu đăng quang lần thứ hai, sau danh hiệu năm 2024, cô sẽ cùng Serena Williams trở thành những tay vợt hiếm hoi còn thi đấu sở hữu ít nhất hai chức vô địch giải đấu tổng kết cuối mùa của WTA.

Gauff có một pha bóng để đời trong trận đấu với Sorana Cirstea ở Miami: Khi cô chạy nước rút từ đầu sân này đến đầu sân kia để đón mọi cú đánh của đối thủ. Sau khi Cirstea dồn Gauff vào góc sân, tay vợt Romania đánh bóng qua lưới, trong khi Gauff đứng sâu phía sau vạch cuối sân. Nhưng Gauff đã kịp thời đón được bóng ngắn và tung ra cú đánh trái tay hiểm hóc để ghi điểm quyết định.

Đ.Hg.