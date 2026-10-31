Sự hồi sinh của Svitolina

Bước vào WTA Tour 2026 với vị trí áp sát tốp 10 thế giới, Elina Svitolina đã thi đấu rất quyết tâm. Cô sớm đăng quang ASB Classic, lọt vào bán kết Australian Open. Điều đó tạo ra tiền đề để Svitolina hồi sinh ngoạn mục, giành suất quay trở lại WTA Finals.

Svitolina hồi sinh trong mùa giải năm nay (Ảnh: THX)

Sau khi bỏ lỡ chuỗi Tour đấu châu Á 2025 để hồi phục sức lực, Svitolina khởi đầu mùa giải 2026 mạnh mẽ với chức vô địch tại Auckland và lọt vào bán kết Úc mở rộng, đưa cô trở lại tốp 10 của WTA lần đầu tiên kể từ tháng 10-2021.

Là một trụ cột của WTA Tour trong nhiều năm, năm nay Svitolina tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Cô đã giành thêm chức vô địch tại Rome, lọt vào chung kết ở Dubai, bán kết ở Indian Wells, Stuttgart và Toronto, và tứ kết tại Roland Garros, Bắc Kinh...

Rome là một nơi đặc biệt đối với Svitolina. Đây là điểm dừng chân thành công nhất của cô ở WTA Tour. Năm nay, với chiến thắng 6-4, 6-7 (3-7), 6-2 trước Coco Gauff, Svitolina đã đăng quang Italian Open lần thứ 3, trở thành tay vợt Ukraine đầu tiên đạt 20 danh hiệu WTA Tour.

Cô nâng thành tích lên 8-0 trong các trận chung kết trên sân đất nện tại WTA Tour, là tay vợt thứ 2 giành được 8 chiến thắng đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở. Trên đường đến chung kết, cô cũng đánh bại Elena Rybakina ở tứ kết và Iga Swiatek ở bán kết, cả 2 trận đều kéo dài 3 ván.

Trong số các tay vợt thi đấu ít nhất 35 trận mùa này, Svitolina xếp thứ 6 nhờ khả năng cứu break-point thành công khoảng 62,5% khi đối mặt với các nguy cơ bị bẻ game giao bóng. Cô cũng giao bóng hiệu quả, thắng gần 72% số game giao bóng.

Svitolina có một điểm nhấn rất đáng nhớ trong năm nay: Trong trận đấu vòng 2 của giải đấu Cincinnati Open gặp Tereza Valentova, cô đối mặt với 7 nguy cơ thua match-point trong ván 2, cô cứu tất cả 7 nguy cơ, sau đó đánh bại Valentova ở ván 3.

Những pha bóng hay nhất của Svitolina trong năm nay Ở vòng 2 tại Auckland, Svitolina thể hiện khả năng phòng thủ phi thường bằng cách bao quát từng centimet sân, cứu 2 cú bỏ nhỏ và 1 cú lốp bóng của Katie Boulter. Còn trong ván quyết định của trận chung kết Rome, Svitolina lần nữa lấy lại thế trận để bám trụ điểm số trước khi tung ra cú đánh trái tay khó tin, làm bùng nổ khán giả.

“Tôi cảm thấy, dù rất đặc biệt, chiến thắng ở Rome sau nhiều năm, sau rất nhiều chuyện xảy ra, sau khi sinh con, bị chấn thương, phẫu thuật, và rồi trở lại, điều này thực sự là một thành tựu lớn khi có cơ hội thi đấu ở đó với một thế hệ khác và vẫn có cơ hội chơi cùng những tay vợt ngày hôm nay”, Svitolina nói.

Svitolina sẽ là trường hợp ngoại lệ tại WTA Finals năm nay. Bảy tay vợt còn lại hoặc là lần đầu tiên tham dự hoặc đã góp mặt tại giải đấu cuối năm này trong 3, 4, thậm chí 5 năm liên tiếp. Svitolina sẽ tham dự WTA Finals lần thứ 4 nhưng là lần đầu từ năm 2019.

Nếu chiến thắng tại Indian Wells, Svitolina có thể chứng minh cô hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với thế hệ hiện đại của WTA Tour, giống như cách cô đã chứng minh vào năm 2018 khi giành được danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp ở WTA Finals.

Đ.Hg.