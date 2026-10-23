Svitolina báo tin ly hôn cho Monfils qua... điện thoại

Tin tức về việc hai tay vợt Elina Svitolina và Gael Monfils ly hôn đã chiếm lĩnh các trang báo trong làng quần vợt tuần này. Đáng chú ý, Svitolina thông báo quyết định ly hôn với Monfils qua điện thoại...

Monfils khi còn thi đấu ở US Open (Ảnh: THX)

Hồi đầu tuần, Svitolina thông báo trên trang cá nhân rằng cuộc hôn nhân của cô với Monfils sẽ kết thúc. Ngôi sao quần vợt người Ukraine nhấn mạnh tác động của cuộc chiến ở quê hương cô chính là một trong các yếu tố dẫn đến quyết định trên.

Tay vợt xếp hạng 6 thế giới WTA sau đó đã đưa ra tuyên bố tiếp theo vào ngày hôm sau để “làm rõ” về bài đăng ban đầu của mình, khi có nhiều cư dân mạng tìm đến trang cá nhân để chỉ trích quyết định ly hôn Monfils của cô.

Tờ báo thể thao Pháp L’Equipe sau đó đưa tin Svitolina đã thông báo cho Monfils biết về ý định ly hôn của cô “qua điện thoại”. Khi đó, tay vợt người Pháp đang ở nhà tại Dubai chăm sóc cô con gái cưng Skai của 2 người.

Tin tức này xuất hiện ngay sau quyết định bất ngờ của Monfils: Anh đã giải nghệ sớm hơn dự định, khiến không ít người cảm thấy sững sờ.

Tuần trước, Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) đã đưa Monfils vào danh sách “giải nghệ” và xác nhận tay vợt 40 tuổi này đã tự loại mình khỏi các quy định chống doping. Điều đó có nghĩa anh không còn đủ điều kiện tham gia các giải đấu của ATP Tour nữa.

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của ITIA nói với L’Equipe: “Anh ấy (Monfils) đã thông báo cho chúng tôi về điều đó. Hiện anh ấy được coi là đã giải nghệ và không còn được phép tham gia các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp nữa".

"Về mặt kỹ thuật, anh ấy sẽ cần phải trải qua giai đoạn 6 tháng kiểm tra doping trước khi có thể trở lại thi đấu, giống như Serena Williams đã làm”, vị này giải thích khi được hỏi về khả năng quay trở lại của Monfils.

Tháng 10 năm ngoái, Monfils tiết lộ năm 2026 sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của anh và chia sẻ kế hoạch giải nghệ tại giải Paris Masters. Monfils cũng được suất đặc cách tham dự giải ATP 250 tuần này ở Lyon, nhưng BTC xác nhận anh đã bị loại khỏi giải vì “lý do cá nhân”.

Trong một bài báo viết cho tờ L’Equipe, nhà báo Franck Ramella chia sẻ, việc Monfils giải nghệ sớm là kết quả từ cú sốc chia tay với Svitolina.

“Khi Monfils vừa biết tin, anh ấy như bị giáng một đòn mạnh, và quần vợt đột nhiên mất hết ý nghĩa với anh ấy”, Ramella viết, “Monfils không còn khả năng thi đấu nữa. Do đó, anh ấy đã quyết định đột ngột rút tên khỏi danh sách chống doping vào ngày 5-10”.

Đ.Hg.