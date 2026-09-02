Tuổi 40 của Monfils

Gael Monfils để thua ván đầu tiên ngay trong ngày sinh nhật thứ 40 của mình, rồi sau đó chỉ để thua 3 game trong 3 ván, đánh bại Adolfo Daniel Vallejo với điểm số 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 để trở thành tay vợt nam lớn tuổi nhất thắng một trận đấu ở US Open từ thời Jimmy Connors.

Monfils vẫn chơi cháy lửa ở tuổi 40 (Ảnh: THX)

Khi Jimmy Connors (sinh năm 1952) đánh bại Jaime Oncins của Brazil 6-1, 6-2, và 6-3 ở vòng 1 tại US Open 1992, ngay ở trong ngày sinh nhật 40 tuổi, huyền thoại người Mỹ trở thành tay vợt nam lớn tuổi nhất giành được một trận thắng tại Grand Slam ở New York.

Giờ đây, Monfils đã tái lập kỳ tích này, cũng trong ngày sinh nhật thứ 40, tại US Open 2026... Trong nhánh thăm của những “lão tướng” như là Novak Djokovic, Stan Wawrinka hay là cả Marin Cilic, và họ đều đã bị loại, tay vợt hưởng suất wild-card hạng 311 thế giới vẫn chạy tốt và chơi rất tốt, được kỳ vọng sẽ thắng thêm vài trận đấu nữa.

Đây là lần thứ 18 anh tham dự US Open, và cũng sẽ là lần cuối cùng (giống thời Connors tại kỳ US Open 1992). Không ai dám tin anh làm được, sau khi để thua 2-6 ngay ván mở màn. Để rồi, Monfils - cũng rất nổi tiếng với vai trò là chồng của “mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina thắng ở cả 3 ván cuối và chỉ đánh mất 3 game đấu.

Trong suốt 4 thập kỷ qua, từ thời của Connors đến thời của Monfils, US Open có chứng kiến nhiều đại cảnh “kinh thiên động địa”, nhưng cũng chỉ duy nhất có 2 người đàn ông này đã - và đang chứng tỏ tuổi tác chỉ là một con số và thời gian sẽ không ngăn tất cả...

Sau trận đấu, khán giả hát chúc mừng sinh nhật anh, vợ anh, cô Svitolina, hạt giống số 9 nội dung đơn nữ, cũng hát theo từ khán đài. Eric Butorac - Giám đốc giải đấu, đã đến phòng họp báo với một chiếc bánh và một câu nói đùa giỡn về việc ông đã lo sợ mình sẽ phải trao tặng một thứ gì đó khác.

“Tôi có hơi lo lắng rằng chúng ta sẽ có một buổi lễ giải nghệ”, ông Butorac cho biết với giọng vừa hồi hộp nhưng cũng rất xúc động, “Nhưng anh đã chơi thứ quần vợt hay đến như vậy, và rõ ràng là điều đó sẽ không xảy ra trong buổi tối đáng nhớ ngày hôm nay!”.

Lời kể của Monfils về trận đấu gần như mang tính kỹ thuật cao, và hoàn toàn không đề cập đến tính chất trọng đại của trận đấu. Theo các phóng viên và cả nhà báo có mặt tại Flushing Meadows, đó là trận đấu quần vợt đỉnh cao không hề mang tính nghi lễ gì cả.

“Khởi đầu chậm, khởi đầu chậm, nhưng mà tôi cảm thấy mình có nhiều cơ hội giành break, thế nên tôi không quá lo lắng về ván tiếp theo. Điều quan trọng hơn là tôi cần di chuyển đôi chân tốt hơn. Tôi biết mình đã đánh bóng tốt trong suốt tuần, vì vậy chỉ là vấn đề thời gian. Khi thế trận thay đổi, tôi có thể giữ vững tình thế”.

Anh rất chính xác về kỹ thuật. Tỷ lệ giao bóng 1 của anh chỉ ở mức trung bình (57% vào sân, và 79% số điểm thắng), nhưng cú giao bóng 2 mạnh mẽ (54% số điểm thắng) lại cho phép anh mạo hiểm hơn với cú giao bóng 1, và nhịp điệu của anh được duy trì. Rồi đến phần quyết định trận đấu.

“Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy trong một thời gian ngắn đối thủ bị gây áp lực, bởi vì cậu ấy không thể vượt qua tôi”, Monfils nói về đối thủ Daniel Valejo năm nay mới chỉ 22 tuổi, “Và cảm giác này đó chính xác là lúc tôi có thể kiểm soát được trận đấu ngày hôm nay”.

Khoảnh khắc duy nhất không liên quan đến hiệu quả là ở điểm số 1-0 trong ván 4, khi đang dẫn 1-0 và thắng 2-1 sau 3 ván đầu, anh nhảy lên, tung ra cú thuận tay ghi điểm, một cú đánh mà chỉ một số ít tay vợt ATP Tour dám thực hiện, một cú đánh không có lô-gích rõ ràng ở tuổi 40. Khi được hỏi, anh đưa ra câu trả lời duy nhất trong đêm nghe giống như lời tạm biệt.

“Thắng 2-1, dẫn trước 1 break-point thì hạnh phúc. Tại sao không? Thành thật mà nói, tôi sẽ không đánh nhiều hơn thế nữa. Đúng là khó hơn, nhưng mà bằng cách nào đó nó mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui hơn. Tôi ở đây cũng để tận hưởng bản thân. Không còn nhiều thời gian, đây là thời điểm thích hợp, vậy tại sao không thử?”.

Monfils sẽ đối đầu với tay vợt gốc - Việt Learner Tien, hạt giống số 14, ở vòng 2. Cả 2 từng gặp nhau hồi mùa Hè. Tien đánh bại Monfils 6-3, 0-6, 6-3 ở vòng 2 tại Montreal Masters 1000 hồi tháng 8, đó cũng là lần cuối cùng Monfils tham dự giải đấu tại Canada.

Đ.Hg.