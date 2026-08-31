Novak Djokovic lần đầu bị loại ngay vòng mở màn tại US Open

Tay vợt 4 lần vô địch US Open - Novak Djokovic - thua sốc Mariano Navone (Argentina) với điểm số 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 2-6 và 1-6 ngay ở vòng đấu đầu tiên của US Open 2026. Với kết quả này, Djokovic vừa có lần thứ 3 bị loại ngay vòng đấu mở màn của một kỳ Grand Slam.

Djokovic (Ảnh: THX)

Lần gần nhất, Djokovic bị loại ngay vòng mở màn đấu trường Grand Slam là tại Australian Open 2006, khi anh vẫn còn là một tay vợt vô danh và thúc thủ trước Paul Goldstein (Mỹ) 2-6, 6-1, 3-6, 2-6. Tại giải đấu 20 năm trước đó, Roger Federer đăng quang ngôi vô địch. Đến Australian Open 2008, Djokovic mới “bước ra vũ đài”, lên ngôi ở Melbourne Park.

Trở lại với trận thua trước Navone hôm nay, dù có lúc dẫn trước với tỷ số 2-1, có thêm lợi thế 1 break-point ở ván đấu thứ 4, Djokovic vẫn không thể kết thúc trận đấu trước tay vợt xếp hạng 49 thế giới. Navone thắng 11 trong số 12 game cuối để hoàn thành cú ngược dòng ngoạn mục gây sốc cho cả làng thế giới quần vợt.

Ván đầu tiên thuộc về Navone khi anh giữ vững tinh thần trong loạt tie-break. Trước đó, cả 2 tay vợt đều giành break 1 lần, thậm chí Djokovic còn có 1 mini-break trong loạt tie-break. Tuy nhiên, tay vợt người Argentina đã giành được 2 điểm cuối cùng để thắng ván đấu đầu tiên sau tới 75 phút.

Tay vợt đã 39 tuổi, hạt giống số 4 của giải đấu, đáp trả bằng cách thắng 2 ván tiếp theo. Anh bẻ giao bóng của Navone ở game áp chót của cả hai ván để dẫn trước 2-1.

Ngôi sao người Serbia gặp khó khăn trong ván 3, nôn mửa vài lần khi chật vật ở trên sân. Rồi dẫn trước 2-1 trong ván 4, anh đã không thể duy trì phong độ cần thiết để giành chiến thắng.

Navone sau đó bẻ giao bóng của Djokovic ngay lập tức trước khi thắng tới 4 game tiếp theo để buộc trận đấu phải bước vào ván 5. Để thua 3 game đầu của ván quyết định, Djokovic đã lau nước mắt khi anh thắng game cuối cùng trước khi đối thủ kết thúc trận đấu.

Navone tiến vào vòng tiếp theo để đấu người thắng cuộc giữa Matteo Berrettini và Stan Wawrinka.

Với Djokovic, người mắc tới 70 lỗi tự đánh hỏng, thất bại đánh dấu lần bị loại sớm nhất của anh tại Flushing Meadows. Anh sẽ kết thúc năm nay mà không có danh hiệu Grand Slam nào trong năm thứ 3 liên tiếp.

Kể từ chiến thắng lớn đầu tiên vào năm 2008, anh chưa từng trải qua hơn 2 năm liên tiếp mà không giành được danh hiệu Grand Slam nào.

“Thật tuyệt vời. Cách chúng tôi thi đấu, năm ván đấu với GOAT”, Navone nói khi được đấu thần tượng Djokovic, “Tôi rất hạnh phúc. Tôi không biết phải nói gì nữa? Thật không thể tin được”.

Đ.Hg.