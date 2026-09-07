Trước thềm ASIAD 20: Thể thao Việt Nam quyết liệt phòng, chống doping

Bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, thể thao Việt Nam còn siết chặt công tác phòng, chống doping, bảo đảm một đội hình “sạch” tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20), diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 33 môn và phân môn. Đoàn Việt Nam đã hoàn tất lấy mẫu kiểm tra doping đối với 70 VĐV thuộc các đội tuyển quốc gia.

Việc kiểm tra được Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam (VADA) thực hiện ngẫu nhiên, tuân thủ các quy định của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA). Đây là bước sàng lọc quan trọng trước khi các tuyển thủ bước ra đấu trường châu lục.

Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức buổi tập huấn về phòng, chống doping tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (ẢNH: THƯ NGUYỄN)

Theo quy định, tất cả VĐV dự kiến tham dự ASIAD 20 đều phải trải qua tối thiểu một lần kiểm tra doping ngoài thi đấu trong vòng 6 tháng trước khi đại hội khai mạc. Đối với các môn thể thao có nguy cơ cao, số lần kiểm tra tối thiểu được nâng lên 2 lần. Không chỉ tập trung vào khâu xét nghiệm, công tác phòng, chống doping còn được triển khai ngay từ quá trình tuyển chọn lực lượng.

Từ đầu năm 2026, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã đưa tiêu chí phòng, chống doping trở thành điều kiện bắt buộc trong tuyển chọn huấn luyện viên, VĐV đội tuyển quốc gia. Được triệu tập vào đội tuyển, các thành viên phải tham gia khóa học và nhận chứng chỉ ADEL do WADA cấp.

Ông Lê Minh Hà, Giám đốc VADA, cho biết trung tâm đã mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức phòng, chống doping tại các trung tâm huấn luyện để cập nhật quy định mới của quốc tế, cũng như hướng dẫn VĐV, huấn luyện viên thực hiện đăng ký tài khoản ADEL và triển khai học tập đồng bộ. Đó cũng là cách thể thao Việt Nam xây dựng “lá chắn” từ gốc.

Thông điệp từ Đoàn Thể thao Việt Nam được nhấn mạnh rất rõ: bảo vệ sức khỏe, tuân thủ luật chơi và giữ gìn hình ảnh thể thao trong sạch, chuyên nghiệp. Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến khẳng định: “Việc phổ biến và cập nhật các quy định phòng, chống doping không đơn thuần là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là vấn đề then chốt gắn liền với đạo đức, văn hóa và tinh thần thể thao chân chính”.

Trong quá khứ, thể thao Việt Nam từng chứng kiến các trường hợp VĐV nhận án phạt đáng tiếc do thiếu hiểu biết về thành phần thuốc điều trị thông thường hoặc sử dụng thực phẩm chức năng nhiễm chất cấm. Sự cố gần đây nhất là vụ việc 5 VĐV điền kinh dương tính với doping tại SEA Games 31 - 2022, dẫn đến việc bị tước huy chương và nhận án cấm thi đấu từ 16-18 tháng. Vì thế, những động thái quyết liệt trong năm nay cho thấy tầm nhìn chuyên nghiệp của ngành thể thao: Thượng tôn luật pháp quốc tế và bảo vệ giá trị của thể thao sạch luôn được đặt lên hàng đầu.

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã hoàn thành thiết lập mạng lưới hợp tác chiến lược với 45 tổ chức phòng, chống doping quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á (NADO). Hoạt động này được triển khai thông qua hệ thống các cuộc họp trực tuyến theo khu vực, cùng các kênh liên lạc trực tiếp, hình thành cơ chế giám sát chặt chẽ trước thềm ASIAD 20. OCA khuyến nghị các NADO tăng cường kiểm tra VĐV trước đại hội, đẩy mạnh chia sẻ thông tin và phối hợp với các Ủy ban Olympic quốc gia, liên đoàn thể thao cùng các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát doping.

NGUYỄN ANH