Carlos Alcaraz đã giành danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi vượt qua tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev 6-2 và 7-6 (9-7) để trở thành tay vợt người Tây Ban Nha thứ 3 đăng quang sự kiện danh giá cuối năm.

Alcaraz vô địch ATP Finals 2026 (Ảnh: THX)

Từng thất bại trước Jannik Sinner ở chung kết năm ngoái, Carlos Alcaraz đã không để nỗi buồn lặp lại tại Turin, khép lại mùa giải bằng chức vô địch ATP Finals đầy thuyết phục.

Dù phải quấn băng dày ở chân trái, tay vợt 23 tuổi vẫn di chuyển linh hoạt, trả giao bóng hiệu quả và trở thành người đầu tiên trong tuần giành break trước Alexander Zverev. Anh cũng duy trì thành tích toàn thắng trong 3 trận chung kết đối đầu tay vợt người Đức.

Alcaraz tiếp tục thể hiện lối chơi đa dạng, đặc biệt là những cú cắt trái tay khiến Zverev gặp khó khăn. Sau khi thắng ván đầu, anh cứu thành công 3 set-point liên tiếp ở loạt tie-break ván 2. Từ thế bị dẫn 3-6, tay vợt Tây Ban Nha giành 6 trong 7 điểm tiếp theo để khép lại trận đấu sau 2 giờ 1 phút.

Chiến thắng mang về cho Alcaraz danh hiệu thứ 6 trong mùa giải và thứ 30 trong sự nghiệp. Anh cũng trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ 3 vô địch ATP Finals, sau Manuel Orantes (1976) và Alex Corretja (1998).

“Đây là một tuần thật tuyệt vời. Tôi không thể khép lại giải đấu theo cách trọn vẹn hơn. Chiếc cúp này là điều tôi theo đuổi từ lâu và có ý nghĩa vô cùng lớn lao”, Alcaraz xúc động chia sẻ.

Tay vợt 23 tuổi cũng nhắc đến lời dạy của ông nội về nguyên tắc “3 chữ C” trong tiếng Tây Ban Nha: Cabeza, corazon, cojones – cái đầu lạnh, trái tim nóng và sự gan dạ. Theo Alcaraz, đó chính là những phẩm chất giúp anh vượt qua thời khắc khó khăn để bước lên ngôi vô địch.

Đ.Hg.