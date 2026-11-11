4 tân binh tại ATP Finals 2026

Flavio Cobolli (Ý), Frances Tiafoe (Mỹ) , Arthur Fils (Pháp) và Rafael Jodar (Tây Ban Nha) là 4 tay vợt lần đầu tiên giành quyền tham dự ATP Finals. Họ sẽ cùng tranh tài với Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton và Danil Medvedev ở giải đấu năm nay.

Cobolli ở chung kết Roland Garros (Ảnh: THX)

Cobolli (hạng 6 Race to Turin, 3.670 điểm)

Cobolli đã phải trải qua quãng thời gian chờ đợi đầy lo lắng sau khi buộc phải rút lui khỏi giải Paris Masters 2026 (giải Masters 1.000 cuối mùa) do bị chấn thương chân trái.

Dù vậy, cuối cùng tay vợt 24 tuổi người Ý, là Á quân Roland Garros hồi tháng 6 đã hoàn tất giấc mơ ra mắt tại kỳ ATP Finals trên sân nhà.

Đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Race to Turin Live Race, suất tham dự của Cobolli được xác nhận sau khi Rafael Jodar bị loại ở vòng 2 tại Paris Masters 2026.

Do Jannik Sinner (Đương kim vô địch ATP Finals, cũng là nhà vô địch 2 năm liên tiếp) không thể góp mặt ở giải đấu năm nay, Cobolli là tay vợt chủ nhà duy nhất ở Inalpi Arena.

Fils (hạng 7 Race to Turin, 3.625 điểm)

Fils sẽ là tay vợt người Pháp đầu tiên tham dự ATP Finals kể từ thời của Gael Monfils năm 2016, sau khi kết thúc Paris Masters 2026 ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Race to Turin.

Tay vợt mới 22 tuổi này đã đánh bại Tomas Machac tại giải Masters 1000 trên sân nhà, trước khi để thua Taylor Fritz sau 2 ván đấu ở vòng 16.

Fils, người chỉ bắt đầu mùa giải vào tháng 2 do chấn thương và cũng bỏ lỡ Roland Garros, đã giành được các danh hiệu ATP Tour 2026 ở Barcelona Open và Cincinnati Masters.

Tiafoe (hạng 8 Race to Turin, 3.390 điểm)

Tiafoe bị loại ngay vòng đấu đầu tiên trước tay vợt chủ nhà Quentin Halys tại Paris Masters 2026, nhưng thành tích của tay vợt người Mỹ trong năm 2026 là đủ để anh có màn ra mắt tại ATP Finals.

Với việc Shelton cũng tham gia giải đấu ở Turin, đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp quần vợt Mỹ có 2 đại diện giành quyền tham dự ATP Finals sau Shelton và Taylor Fritz hồi năm ngoái.

Trước đó, điều tương tự vốn chưa từng xảy ra kể từ khi Andy Roddick và James Blake giành quyền tham dự ATP Finals năm 2006.

Jodar (hạng 9 Race to Turin, 3.234 điểm)

Với suất cuối cùng tham dự ATP Finals là cuộc cạnh tranh rất sát sao, Carlos Alcaraz đã cứu 2 match-point để vượt qua Taylor Fritz ở tứ kết Paris Masters 2026, đồng thời đảm bảo cho Jodar (20 tuổi) sẽ kết thúc mùa giải đột phá ngoạn mục bằng việc góp mặt tại Turin.

Jodar, người chỉ mới ra mắt ATP Tour tại Australian Open hồi tháng Giêng, là tay vợt thứ 5 ở trong lịch sử đủ điều kiện tham dự ATP Finals chỉ 1 năm sau khi ra mắt ở Next Gen ATP Finals (giải tổng kết cuối mùa của ATP dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất lứa U20).

Đ.Hg.