Alexander Zverev trở thành tay vợt đầu tiên giành vé vào bán kết đơn nam ATP Finals của năm nay. Tay vợt số 1 thế giới người Đức đã đánh bại Ben Shelton trong trận đấu vòng bảng đầy kịch tính ở Turin.

Tay vợt Zverev (Ảnh: THX)

Zverev - tay vợt từng 2 lần đăng quang ATP Finals - thể hiện một màn trình diễn khá điềm tĩnh đánh bại hạt giống số 3 Shelton 6-2, 7-6 (7-4). Sau khi đánh bại tay vợt lần đầu tham dự giải Rafael Jodar trong trận mở màn, Zverev thắng Shelton sau 1 giờ 34 phút, đảm bảo suất vào bán kết.

Zverev nói sau chiến thắng, “Nếu như tôi tập trung vào bản thân và chơi tốt, kết quả sẽ tự đến. Điều quan trọng là chơi tốt. Tôi cảm thấy mình đã làm được điều đó hôm nay. Tôi đã làm được điều đó trước Rafa Jodar 2 ngày trước và đó là kết quả”.

Với chiến thắng này, Zverev đã nâng thành tích đối đầu với tay vợt người Mỹ lên 7-0, người anh cũng đánh bại ở chung kết US Open 2026. Zverev hiện đã có chiến thắng đầu tiên trước một tay vợt Tốp 5 từ khi đánh bại chính Shelton, khi đó xếp hạng 5 thế giới, tại Turin năm 2025.

Tay vợt số 1 thế giới Zverev có khởi đầu nhanh chóng trong ván 1 tại Inalpi Arena chật kín khán giả. Tay vợt 29 tuổi bẻ giao bóng của Shelton ngay game đầu tiên và nhanh chóng kết thúc ván khi bẻ giao bóng lần thứ 2 ở game thứ 5 để dẫn trước đối thủ người Mỹ 4-1.

Ván 2 diễn ra quyết liệt, chủ yếu dựa vào những cú giao bóng mạnh. Zverev có cơ hội bẻ game giao bóng đầu tiên của ván ở điểm số 4-4, 15-40, nếu tận dụng, anh đã có thể giao bóng để kết thúc trận đấu. Nhưng Shelton hóa giải cả 2 bằng 1 cú vô lê quyết định, sau đó là 1 cú ace để dẫn trước 5-4.

Zverev giữ vững phong độ trong loạt tie-break, tung cú thuận tay mạnh mẽ để hoàn thành chiến thắng 2 ván, qua đó giành chiến thắng thứ 67 dẫn đầu mùa giải.

Đối đầu với một trong những tay vợt giao bóng mạnh nhất ở ATP Tour, khả năng giao bóng của Zverev cũng ấn tượng không kém tại Inalpi Arena. Tay vợt 29 tuổi chỉ để mất 10 điểm khi giao bóng (thắng 47/57 điểm), đồng thời tung ra 14 cú ace so với 15 của Shelton.

Zverev đang tham dự ATP Finals lần thứ 9, sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch ở London năm 2018 và đăng quang ở Turin năm 2021. Tay vợt người Đức hiện đã vào bán kết giải đấu lần thứ 5 sau các năm 2018, 2019, 2021 và 2024.

Trong khi đó, Shelton, người tham dự ATP Finals năm thứ 2 liên tiếp, hiện có thành tích 1-1 ở bảng John McEnroe. Tay vợt người Mỹ đã giành chiến thắng trận đấu đầu tiên, khi đánh bại Arthur Fils. Trận tiếp theo của anh là đối đầu Jodar, người đã để thua trận thứ 2 liên tiếp.

Arthur Fils đánh bại Jodar 4-6, 6-2 và 6-2 trong trận đấu còn lại ở bảng John McEnroe.

Đ.Hg.