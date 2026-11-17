Dannil Medvedev đã đánh bại niềm hy vọng của nước chủ nhà là Fabio Cobolli 7-6 (7-4), 6-3, trong khi Carlos Alcaraz cũng vượt qua tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe 6-2, 6-2 ở loạt trận mở màn bảng Ivan Lendl.

Medvedev thắng trận đầu tiên chỉ sau 2 ván (Ảnh: THX)

Sau 1 năm vắng bóng ở ATP Finals, tay vợt người Nga - Medvedev đã bù đắp lại quãng thời gian đánh mất bằng một chiến thắng 2 ván đấu, dài 1 giờ 25 phút, trước đối thủ Ý.

Tay vợt số 5 trên BXH bỏ qua tiếng ồn ào từ khán giả nhà để đánh bại tay vợt chủ nhà và tân binh Cobolli tại sân Inalpi Arena ở Turin. Như vậy, Medvedev (đang tham gia ATP Finals lần thứ 7 trong sự nghiệp) đã có khởi đầu 1-0 ở giải đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất năm.

“Tôi đã giao bóng tốt. Đây là sân trong nhà rất nhanh, vì vậy cú giao bóng rất quan trọng. Cậu ấy đã giao bóng tốt ở những điểm break trong ván đầu tiên”, Medvedev cho biết.

“Tôi rất vui vì mình đã giữ vững tinh thần và giành chiến thắng”, Medvedev (người giành 83%, 31/41 điểm từ cú giao bóng 1) chia sẻ.

Medvedev đã có 6 lần liên tiếp tham dự giải ATP Finals từ năm 2019 đến 2024, nổi bật nhất là hành trình đáng nhớ đến chức vô địch giải đấu tổng kết cuối mùa của ATP hồi năm 2020.

Tại giải đấu đó, anh đã đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal và tay vợt số 3 thế giới Dominic Thiem trên đường đến chiếc cúp danh giá.

Sau khi không thể tham gia ATP Finals 2025, Medvedev trở lại một cách ấn tượng trong suốt mùa giải 2026, giành được 4 danh hiệu và ghi 53 chiến thắng - nhiều thứ 2 ở trên ATP Tour chỉ sau Alexander Zverev (theo số liệu ATP). Trận tiếp theo, anh sẽ đấu với Alcaraz.

Sau khi thua trận đầu tiên ở bảng Ivan Lendl, Cobolli sẽ nỗ lực gia nhập nhóm gồm Matteo Berrettini, Jannik Sinner và Lorenzo Musetti - những tay vợt Ý giành được chiến thắng nội dung đánh đơn tại ATP Finals. Anh sẽ đối đầu Frances Tiafoe trong trận tiếp theo.

Trước đó, Alcaraz ra mắt ATP Finals 2026 bằng trận thắng 2 ván trước Tiafoe chỉ sau 67 phút. Kết quả này giúp anh xếp đầu bảng Ivan Lendl do có số game vượt trội.

Đây là lần thứ 4 Alcaraz tham dự giải đấu danh giá cuối năm này, với thành tích tốt nhất hồi năm ngoái, khi để thua Jannik Sinner trong trận chung kết sau 2 ván đấu kịch tính.

12 tháng sau, tay vợt 23 tuổi đến miền bắc Italy với phong độ cực kỳ ấn tượng, giành được 2 chức vô địch liên tiếp tại Paris và Vienna trong tháng trước. Trong màn trình diễn áp đảo trước Tiafoe, Alcaraz đã vượt trội đối thủ để duy trì đà thắng lợi.

“Đây là thời điểm tốt nhất trong sự nghiệp của tôi ở giai đoạn này của mùa giải”, Alcaraz trả lời phỏng vấn trên sân đấu.

“Tôi chưa từng trải qua điều này trong năm nay. Thật bất thường khi tôi phải nghỉ thi đấu nhiều tháng ở nhà. Vì vậy, khi đến đây, tôi tràn đầy năng lượng và tham vọng. Và tôi khao khát đạt được nhiều hơn nữa”, Alcaraz hào hứng nói.

Đ.Hg.