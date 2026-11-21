Daniil Medvedev đã trở lại bán kết giải ATP Finals lần thứ 4 và lần đầu tiên từ năm 2023, sau khi anh đánh bại Frances Tiafoe 6-3, 6-4. Đối mặt với Medvedev ở bán kết giải đấu năm nay sẽ là Alexander Zverev.

Đối đầu trực tiếp giữa Medvedev và Zverev (Ảnh: Trang chủ ATP)

Cả Medvedev và Tiafoe đều vượt qua Flavio Cobolli nhưng thua Carlos Alcaraz tại bảng Ivan Lendl. Do vậy, trận đấu giữa 2 người là để quyết định xem ai sẽ đối đầu với Zverev, người đã xếp đầu bảng John McEnroe, ở vòng đấu bán kết ATP Finals 2026.

“ATP Finals là giải đấu tuyệt vời. Nếu dừng bước, bạn có thể nghỉ ngơi sau một mùa giải dài. Nhưng đi tiếp còn tuyệt vời hơn, bởi tôi thích chiến thắng. Tôi luôn chiến đấu hết mình mỗi khi ra sân và hôm nay đã làm tốt điều đó”, Medvedev hào hứng chia sẻ với trang chủ ATP.

Trong cuộc so tài hấp dẫn tại Inalpi Arena, Medvedev thi đấu ổn định hơn nhờ những cú trả giao bóng sâu và khả năng phòng ngự bền bỉ. Trong khi đó, Tiafoe gây ấn tượng với những cú thuận tay uy lực và các pha bỏ nhỏ tinh tế.

Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định, để mất break quan trọng trong ván đầu tiên và game 9 của ván thứ 2. Dù cứu được 3 break-point, Tiafoe vẫn mất game giao bóng sau cú trái tay đưa bóng ra ngoài.

Medvedev sau đó khép lại trận đấu bằng game giao bóng xuất sắc, qua đó có chiến thắng thứ 54 trong mùa giải ATP Tour 2026.

Medvedev đã không đủ điều kiện tham dự ATP Finals 2025 nhưng giành được 4 danh hiệu ATP Tour 2026 để trở lại miền Bắc nước Ý. Tay vợt số 5 ATP theo đuổi danh hiệu thứ 5 trong mùa giải và danh hiệu ATP Finals thứ 2 (lần trước là năm 2020) khi đối đầu với lại Zverev quen thuộc.

Theo thành tích đối đầu ATP Head2Head, Medvedev đang tạm dẫn trước với tỷ số là 14-8 sau 22 lần đối đầu tay vợt số 1 thế giới người Đức. Trận đấu bán kết đầy duyên nợ này giữa Medvedev và Zverev dự kiến diễn ra vào 2 giờ 30 sáng mai, Chủ nhật 22-11.

Trước đó, Alcaraz sẽ gặp Ben Shelton trong trận bán kết đầu tiên của ATP Finals 2027, trận đấu dự kiến sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 tối nay, 21-11.

Đ.Hg.