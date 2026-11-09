Noskova thắng nhanh, Gauff khởi đầu thuận lợi tại WTA Finals

Elena Rybakina bất ngờ rút lui trước giờ thi đấu, không thể bảo vệ danh hiệu tại WTA Finals 2026. Người thay thế Marta Kostyuk để thua Linda Noskova 2-6, 4-6 ở trận mở màn bảng 1. Ở trận đấu còn lại, Coco Gauff đánh bại Jessica Pegula.

Gauff đánh bại Pegula (Ảnh: THX)

Từng thắng Kostyuk ở vòng 4 US Open hồi tháng 9, Noskova có một ngày chuẩn bị cho màn tái đấu và xác định rõ chiến thuật: “Tôi không muốn những pha bóng kéo dài”.

Tay vợt CH Czech nhanh chóng áp đảo ở set đầu, chỉ mất hơn 30 phút để giành chiến thắng. Sang set hai, Kostyuk chơi nỗ lực hơn nhưng Noskova vẫn duy trì thế trận, thắng 6-4 sau khi dẫn 4-2. Trận đấu khép lại sau 1 giờ 26 phút, đánh dấu chiến thắng thứ ba liên tiếp của Noskova trước đối thủ Ukraine và giúp cô có màn ra mắt WTA Finals thuận lợi.

“Tôi phải tự tạo thêm động lực vì mùa giải đã đi đến chặng cuối. Đây là tuần thi đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ, nhưng cũng là tuần rất quan trọng với tôi”, Noskova chia sẻ.

Việc Rybakina rút lui vào phút chót khiến Noskova có cuộc tái đấu lần thứ tư trong năm với Kostyuk. Hai tay vợt đã gặp nhau trên cả ba mặt sân. Kostyuk thắng tại Madrid, còn Noskova lần lượt giành chiến thắng ở Wimbledon và US Open.

“ Tôi chỉ cần nhanh chóng thích nghi với đối thủ mới. Quá trình chuẩn bị vẫn như cũ nên không có quá nhiều thay đổi”, Noskova chia sẻ sau chiến thắng trong trận ra mắt WTA Finals.

Trong khi đó, Kostyuk vui vẻ cho biết: “Tôi không nghĩ mình sẽ phải thi đấu ngay trận đầu tiên. Thậm chí, tôi còn chưa nghĩ đến việc được ra sân tại giải đấu này”.

Kostyuk cho biết cô đã bị đau mỗi ngày trong 3 tháng qua, và Chủ nhật vừa rồi mới là ngày thứ 2 cô không bị đau. Cô chia sẻ tình trạng hiện tại của mình khỏe mạnh, nhưng thiếu thời gian luyện tập và lặp lại từng cú đánh, hay cú giao bóng cần phải thay đổi.

Trong kết quả muộn hơn ở bảng 1, Coco Gauff cũng có chiến thắng mở màn ấn tượng khi hạ gục người đồng hương Jessica Pegula 6-4, 6-7 (5-7), 6-2 sau 2 giờ 39 phút thi đấu tại Indian Wells Tennis Garden.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, Gauff giành break ở game cuối cùng của ván đầu tiên (và cũng là set-point) để vươn lên dẫn trước, sau đó lội ngược dòng từ thế bị dẫn 1-5 ở ván thứ 2 và có cơ hội giành match-point khi dẫn 6-5.

Pegula thi đấu kiên cường, gỡ hòa 6-6 để đưa set đấu vào loạt tie-break. Tại đây, cô giành chiến thắng 7-5, buộc trận đấu phải bước vào set quyết định. Tuy nhiên, Gauff nhanh chóng lấy lại thế trận khi dẫn trước 3-0 nhờ hai lần bẻ game giao bóng của đối thủ. Tay vợt người Mỹ tiếp tục có thêm một break để khép lại set đấu với chiến thắng 6-2.

Đây là chiến thắng thứ 6 của Gauff trước Pegula trong 11 lần đối đầu và cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp ở trong năm nay.

Sau các kết quả này, Gauff và Noskova tạm thời dẫn đầu bảng 1.

Đ.Hg.