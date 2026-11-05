Pegula khát vọng chinh phục những mục tiêu cao hơn

Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp, Jessica Pegula chạm cột mốc 50 trận thắng trở lên trong một năm của WTA Tour. Thành tích này giúp cô giành vé tham dự kỳ WTA Finals lần thứ 5 liên tiếp.

Pegula tham dự WTA Finals lần thứ 5 liên tiếp (Ảnh: THX)

Cuối tháng 8, tay vợt nữ Pegula bị Iga Swiatek dẫn trước 3-1 ở trong ván 3 trận bán kết Cincinnati Open. Đó là trận đấu 3 ván thứ 3 của Pegula trong vòng 4 ngày.

Pegula từng nói cô thoải mái với những trận đấu kéo dài, mùa này có đủ bằng chứng để tin lời cô. Đặc biệt là trên mặt sân cứng, Pegula tin lối chơi của mình khiến các đối thủ khó lòng làm cô chệch nhịp trong thời gian dài.

Swiatek không thể xoay chuyển tình thế chiều hôm đó. Pegula thắng 5 trong 6 game cuối để giành chiến thắng chung cuộc 7-5, 4-6, 6-4, đánh dấu trận thắng 3 ván thứ 17 trong mùa WTA Tour 2026, ngang kỷ lục cá nhân của chính mình.

Dù để thua trận chung kết trước Coco Gauff, nhưng thành công của Pegula trong những trận đấu kéo dài đã giúp cho cô đạt được 50 chiến thắng trong một mùa giải một lần nữa. Cô giành thêm 2 chiến thắng 3 ván nữa tại US Open. Tổng số trận thắng 3 ván của cô là 19.

Sức bền bỉ đó giúp ích cho Pegula rất nhiều ở kỳ WTA Finals 2026, sẽ bắt đầu vào Chủ nhật tuần này. Đây là kỳ WTA Finals thứ 5 liên tiếp của Pegula, chỉ có Aryna Sabalenka là sở hữu thành tích tốt hơn, với 6 lần liên tiếp tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa của WTA.

Hiện tại ở tuổi 32, Pegula đến Indian Wells với vị trí số 5 thế giới. cô vẫn đang theo đuổi danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Cô từng tiến rất gần, khi lọt đến chung kết WTA Finals 2023 (tại Cancun), nhưng thua Swiatek 1-6, 0-6.

Chiến thắng tại giải WTA 1.000 ở Dubai đã tạo đà thắng lợi, giúp cô có thêm một mùa giải đầy khát vọng khác. Tiếp theo là một tuần thi đấu xuất sắc ở Charleston, nơi cô cũng đăng quang.

Vào tới 5 trận đấu chung kết trên 3 mặt sân khác nhau (sân cứng ở Dubai, sân đất nện tại Charleston, sân cỏ ở Berlin, sân cứng ở Citi Open, Cincinnati Open), Pegula chứng minh lối đánh thấp, nhịp mở vợt ngắn vẫn là một trong các bài toán khó giải cho các đối thủ ở WTA Tour.

Trận đấu định hình cả năm của Pegula là chiến thắng trước Sabalenka ở bán kết giải đấu tại Berlin, Pegula bước vào trận đấu với thành tích đối đầu không khả quan 3-9 trước Sabalenka, bao gồm cả thất bại ở chung kết US Open 2024.

Pegula khởi đầu mạnh mẽ và dẫn 3-1 trong loạt tie-break ván 2, nhưng trận đấu bị gián đoạn hơn 2 tiếng do mưa, và Sabalenka đã tận dụng cơ hội để buộc trận đấu phải bước sang ván 3.

Sự sa sút phong độ như vậy có thể làm suy sụp tinh thần một tay vợt, nhưng Pegula không chỉ vượt qua mà còn vùng lên và giành chiến thắng áp đảo ở ván 3 mà không để mất một game nào. “Tôi phải làm theo cách khó khăn hơn”, cô nói sau trận đấu.

Trong hành trình tìm kiếm danh hiệu WTA Finals đầu tiên, mặt sân cứng chậm hơn ở Indian Wells sẽ phù hợp với Pegula, vì nó phát huy tối đa nhịp điệu chắc chắn, chiều sâu phản công vốn là nền tảng trong phong cách của Pegula.

Kết quả chia bảng WTA Finals 2026 Bảng 1: Elena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula, Linda Noskova Bảng 2: Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Elina Svitolina, Karolina Muchova

Thành tích thắng - bại của Pegula trong các mùa giải gần đây

WTA Tour 2023 59-18 WTA Tour 2024 39-16 WTA Tour 2025 53-23 WTA Tour 2026 50-14

Đ.Hg.