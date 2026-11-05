Hijikata bất ngờ đánh bại Djokovic, Zverev cũng bị loại

Rinky Hijikata đã viết thêm một chương rất mới vào mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp của mình tại Paris Masters, nơi anh đánh bại Novak Djokovic với điểm số 2-6, 6-3, và 6-3 để tiến vào vòng đấu thứ 3.

Djokovic bị loại, hết hy vọng giành vé dự ATP Finals (Ảnh: THX)

Cảm nhận được sức mạnh bền bỉ của Djokovic, Hijikata sử dụng lối chơi tấn công mạnh mẽ phá vỡ nhịp điệu của tay vợt người Serbia. Tay vợt 25 tuổi người Australia vượt trội Djokovic trong những pha giao tranh ở vạch cuối sân.

Với chiến thắng điềm tĩnh kéo dài 2 giờ 13 phút, Hijikata (hạng 83 thế giới) không chỉ chấm dứt hy vọng giành vé tham dự ATP Finals 2026 của Djokovic, anh còn bổ sung thêm một kết quả ấn tượng khác vào một mùa giải ATP Tour sống động của mình.

“Tôi không chắc mình có thể ra sân hay không, vì vậy tôi rất vui vì mình có thể ra sân thi đấu. Anh ấy đã chơi quá tốt so với tôi trong ván đầu tiên và thêm một chút thời gian sau đó. Tôi chỉ cố gắng bám trụ hết sức, và tôi rất vui vì đã duy trì được phong độ của mình càng lâu càng tốt”. Hijikata, tay vợt giành suất vào vòng đấu chính của Paris Masters khi vượt qua vòng đấu loại với 2 trận thắng liên tiếp nói.

Thật trùng hợp, cú đánh thuận tay thứ 29 của Hijikata khép lại chiến thắng đáng nhớ, đánh dấu chiến thắng thứ 4 trong sự nghiệp của anh trước một tay vợt tốp 20 ATP, và tất cả đều diễn ra trong mùa giải ATP Tour 2026 này.

Tận dụng cú giao bóng 2 của Djokovic, Hijikata tung pha tấn công cuối cùng để ấn định chiến thắng đầu tiên trước tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam trong lần gặp nhau thứ 3 giữa 2 người, trở thành tay vợt thứ hạng thấp nhất đánh bại Djokovic năm nay.

“Chìa khóa thành công của tôi là cố gắng áp đặt lối chơi của mình hết mức và tự tin vào bản thân trong những thời khắc quyết định,” Hijikata chia sẻ sau khi cứu thành công cả 3 break-point phải đối mặt trong ván quyết định.

“Vài tháng qua, có lẽ tôi đã trở nên hơi thụ động mỗi khi đối mặt với áp lực, nhưng tuần này tôi kiên định với lối chơi của mình và giữ vững tinh thần tấn công chủ động”, tay vợt người Australia gốc Nhật Bản cho biết.

Hijikata bất ngờ đánh bại Djokovic (Ảnh: THX)

Trong một biến cố đáng chú ý khác, Alexander Zverev - người vừa nhận bảng danh vị Tay vợt số 1 thế giới của ATP ngày hôm qua, cũng bị loại. Anh đã bị Lorenzo Musetti (Ý, hạng 24 ATP) đánh bại với điểm số 7-6 (7-5), 6-2.

Thi đấu lần đầu tiên trong vị thế tay vợt thứ 30 giành ngôi số 1 thế giới trên Bảng điểm xếp hạng của ATP, Zverev tưởng chừng như nắm chắc thế trận khi dẫn trước 5-2 trong loạt đánh tie-break của ván đầu tiên.

Tuy nhiên, Musetti đã bất ngờ tung ra những cú đánh mạnh mẽ từ 2 phía và giành được 5 điểm liên tiếp để thắng ván 1, trước khi tiếp tục duy trì đà thắng lợi với màn kết thúc đẳng cấp tại giải Masters 1.000 cuối cùng của ATP Tour 2026.

“Tôi khá bất ngờ về trình độ thi đấu của mình trước Sascha, người giao bóng rất tốt, đặc biệt là trong ván đầu”, Musetti trả lời phỏng vấn trên sân. “Trận đấu rượt đuổi sít sao và kết quả có thể nghiêng về 2 phía. Nhưng tôi đã chơi 5 điểm tuyệt vời liên tiếp”.

Đ.Hg.