Djokovic ngược dòng nghẹt thở, nuôi hy vọng dự ATP Finals

Novak Djokovic gìn giữ hy vọng giành vé tham dự ATP Finals, khi ngược dòng từ thế bị dẫn trước 1 ván đấu và 1 break-point để đánh bại Valentin Vacherot để giành quyền vào vòng 2 của Paris Masters 2026.

Djokovic khởi đầu thuận lợi ở Paris Masters (Ảnh: THX)

Tay vợt từng 7 lần vô địch Paris Masters người Serbia đã gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ Monaco đang có phong độ rất cao với 5 trận toàn thắng để vô địch giải đấu Basel hồi tuần trước.

Để thua trước loạt tie-break ván mở màn với điểm số 5-7, Djokovic tiếp tục gặp bất lợi do bị thua break-point ngay game cầm giao bóng đầu tiên của ván 2. Vacherot cầm giao bóng sau đó và dẫn điểm 2-0.

Sau khi gỡ 1-2, Djokovic yêu cầu tạm dừng trận đấu để được chăm sóc y tế vì vấn đề ở vai. Quay trở lại thi đấu, anh thắng break-point quan trọng để gỡ hòa 2-2, đưa thế trận trở lại cân bằng. Chính cựu vô địch Shanghai Masters Vacherot cũng đã có thời điểm yêu cầu tạm dừng trận đấu đấu để nhân viên y tế vào sân chăm sóc chỗ đau mắt cá chân của anh thời điểm anh này bị dẫn 3-4 cũng ở ván 2.

Djokovic tận dụng thời cơ thắng 3/5 game đấu còn lại, giành được break-point bản lề game thứ 12 (và cũng là set-point) để giành chiến thắng với điểm số 7-5; qua đó, cân bằng tỷ số 1-1.

Ở ván quyết định, Djokovic thi đấu áp đảo, giành hai break ở game thứ 2 và thứ 6, trước khi tận dụng match-point đầu tiên để thắng 6-1. “Tôi đã dự đoán đây sẽ là trận đấu có rất ít cơ hội giành break. Cậu ấy giao bóng cực mạnh, cả lần một lẫn lần hai”, Djokovic chia sẻ.

Tay vợt Serbia thừa nhận gặp nhiều khó khăn trong một ván rưỡi đầu tiên khi đọc hướng giao bóng của đối thủ. Ngay cả khi phán đoán đúng, anh vẫn khó chống đỡ vì tốc độ bóng quá nhanh.

“Ván thứ ba rất hay nhưng cũng cực kỳ tốn sức, với nhiều pha bóng bền. Tôi vẫn đang nỗ lực hết mình để tìm lại phong độ tốt nhất vào những thời điểm quan trọng”, Djokovic nói.

Djokovic hiện đứng thứ 11 trên Bảng xếp hạng Live Race To Turin (tranh vé tham dự ATP Finals do ATP công bố) với 2.940 điểm. Anh đang cố giành quyền tham dự ATP Finals lần thứ 17 vào cuối tháng này, nhưng phải nằm trong tốp 9.

Djokovic cần lọt vào bán kết Paris Masters để có cơ hội giành vé ATP Finals. Ở vòng 2, anh sẽ đấu Rinky Hijikata (Australia, hạng 83 ATP) để tranh suất vào vòng 3. Alex de Minaur (hiện xếp hạng 10 Live Race To Turin), là đối thủ tiềm năng của Djokovic ở vòng 3.

Đ.Hg.