Diana Shnaider: Người Nga thứ 3 giành danh hiệu WTA Tour 2026

Vô địch Pan Pacific Open tại Tokyo, Diana Shnaider đã trở thành tay vợt nữ người Nga thứ 3 giành được một danh hiệu đơn trong mùa giải năm nay của WTA Tour, sau Mirra Andreeva và Kristina Liutova.

Tay vợt nữ người Nga - Shnaider có một mùa giải thành công (Ảnh: THX)

Shnaider (năm nay mới 22 tuổi, quê ở Zhigulevsk) tưởng chừng đang tiến thẳng đến danh hiệu đầu tiên của mùa giải WTA Tour 2026 sau khi dẫn trước cô Leylah Fernandez (của Canada) với điểm số 6-4, 4-0.

Nhưng đó là lúc mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Fernandez đã có màn lội ngược dòng đầy mạnh mẽ, thắng 7 trong 8 game tiếp theo để giành chiến thắng ván 2 với điểm số là 7-5 và khiến trận đấu bước vào ván quyết định.

Fernandez duy trì đà thắng lợi đó, giữ được game giao bóng của mình trước khi có 3 cơ hội giành break-point. Tuy nhiên, Shnaider cứu cả 3 nguy cơ này để san bằng điểm số 1-1 ngay ở đầu ván đấu thứ 3.

Điểm số tiếp tục được cân bằng 2-2. Để rồi Shnaider giành break-point quan trọng ở game thứ 5, trước khi thắng 3 game tiếp theo để kết thúc trận đấu với điểm số chung cuộc là 6-4, 5-7, 6-2 sau 2 giờ 18 phút.

Đây mới là danh hiệu đầu tiên trong mùa của Shnaider, nhưng là danh hiệu thứ 6 ở trong sự nghiệp của cô. Shnaider là tay vợt Nga thứ 3 giành danh hiệu đơn trong mùa giải WTA Tour 2026 (theo thống kê của trang chủ WTA).

“Trước tiên, tôi muốn chúc mừng Leylah về một tuần thi đấu quá tuyệt vời, và cả tuần trước với những thành tích đáng kể trong Tour đấu châu Á”, Shnaider nói trong nghi lễ trao giải diễn ra ngay ở trên sân.

“Chúc mừng cô, HLV của cô và gia đình cô ở nhà. Hãy tiếp tục cố gắng, chắc chắn tôi hy vọng sẽ được thấy cô nhiều hơn nữa trong các trận chung kết như thế này trong tương lai”, cô gái sinh năm 2004 đang sống ở Moscow chia sẻ.

“Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn và chúc mừng HLV của tôi, người đang ở đây cùng tôi, vì đã giành được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này. Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn, vì vậy đây chắc chắn là một thành tích tuyệt vời và một kết thúc tuyệt vời cho mùa giải”.

“Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình tôi, những người đang theo dõi ở nhà và cũng vô cùng hạnh phúc”, Shnaider cho biết.

Ngoài danh hiệu ở Tokyo, Shnaider còn có những khoảnh khắc đáng nhớ khác với WTA Tour 2026: Thắng Emma Navarro (khi đó xếp hạng 6 thế giới) ở tứ kết Adelaide, thắng Arna Sabaleka (khi đó đang là Số 1 WTA) ở tứ kết Roland Garros.

Cô còn thắng cả Jessica Pegula (khi đó xếp hạng 3 thế giới) ở Canadian Open tại Toronto, rồi thắng cả Karolina Muchova (hạng 6 thế giới) ở vòng 3 của Wuhan Open hồi trung tuần tháng 11. Đó đều là những thành tích đáng nhớ.

Shnaider còn được biết đến như là “một đối tác ăn ý” với Andreeva ở các nội dung, các giải đánh đôi. Cô từng hợp cùng Andreeva giành HCB đôi nữ tại Olympic Paris, trải qua một mùa giải 2025 đáng nhớ.

Shnaider cũng là đối tác đánh đôi ăn ý của Andreeva (Ảnh: THX)

Dù không chơi với nhau nhiều ở WTA Tour 2026, Shnaider và Andreeva vẫn kịp lọt đến chung kết đôi nữ Madrid Open, đăng quang Italian Open. Shnaider cũng lọt đến bán kết đôi nữ của US Open, nhưng đánh cặp với Elise Mertens.

Mùa giải WTA Tour 2026 chứng kiến nhiều tay vợt Nga giành danh hiệu. Trước khi mà Schnaier đăng quang ở Tokyo, Andreeva cũng lần lượt lên ngôi ở Adelaide, Linz, Paris. Trong khi đó, Liutova cũng đã lên ngôi ở Memphis.

Đ.Hg.