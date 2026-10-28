Osaka sẽ bỏ quần vợt nếu con gái yêu cầu

Cựu số 1 nữ thế giới người Nhật Bản Naomi Osaka bày tỏ sự nghi ngờ về tương lai chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp của mình, nói rằng cô sẽ cân nhắc giải nghệ nếu con gái 3 tuổi của cô yêu cầu.

Osaka (Ảnh: THX)

Tay vợt từng 4 lần giành Grand Slam này đã nghỉ thi đấu suốt 15 tháng trời sau khi sinh con gái - bé Shai, trước khi quay trở lại với WTA Tour hồi năm 2024 (theo thống kê của WTA).

Cô đang ở Tokyo để tham dự giải Pan Pacific Open trong tuần này và vừa lên tiếng cho biết việc làm mẹ đã thay đổi các ưu tiên của cuộc đời cô: “Toàn bộ thời gian trong ngày của tôi không chỉ dành cho việc chơi quần vợt nữa”.

Tay vợt năm nay đã 29 tuổi, hiện xếp hạng 19 WTA, giải thích thêm: “Thật khó khăn, vì đôi khi tôi nhìn về tương lai và thường tự hỏi mình sẽ còn chơi bóng được bao lâu nữa. Nếu con gái tôi nói rằng nó không muốn tôi đi lại nhiều, tôi không phớt lờ và sẽ bỏ quần vợt”.

Trong quá khứ, Osaka cũng tạm ngừng thi đấu quần vợt vào năm 2021 để ưu tiên cho sức khỏe tinh thần của mình. Cô cho biết tâm lý của mình đang thay đổi rất nhiều theo tuổi tác.

Osaka bày tỏ thêm về việc cân bằng giữa vai trò là một VĐV và một người mẹ là điều mà cô đang dần dần tìm ra cách giải quyết: “Con gái là ưu tiên lớn nhất của tôi. Dĩ nhiên, tôi cũng cố gắng để dồn nhiều năng lượng nhất có thể vào quần vợt. Và tôi thực sự tự hào về vị trí hiện tại, vì tôi không thể dành toàn bộ thời gian cho môn thể thao này”.

Osaka cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tay vợt người Mỹ Coco Gauff, người cho biết đã nhận được một lượng lớn lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng tại giải China Open hồi giữa tháng này. Gauff, người Mỹ gốc Phi, cho biết trải nghiệm này “khá là kiệt sức”.

Osaka, có mẹ là người Nhật Bản và cha là người Haiti, nói rằng “không ai nên phải trải qua điều đó. Thật buồn, nhưng tôi cũng đã quen với nó. Tôi đã phải đối phó với điều đó trong suốt sự nghiệp của mình, cà những quyết định mà tôi đưa ra dường như khiến một số người khó chịu”.

Osaka cho biết những nỗ lực của WTA chống lại việc lạm dụng trên mạng xã hội dường như không bao giờ hoàn toàn hiệu quả: “Tôi biết một số người nói rằng, nếu điều đó làm bạn khó chịu đến vậy, thì hãy tránh xa mạng xã hội, dù đó là cách tốt nhất để kết nối với người hâm mộ. Về mình, điều tôi làm là hầu như không sử dụng mạng xã hội”.

Osaka cũng cho biết đầy tích cực là cô không còn quá xa việc tìm lại phong độ tốt nhất và lạc quan về tương lai. Cần biết thêm kể từ khi quay trở lại, Osaka chưa giành được một danh hiệu đẳng cấp WTA Tour nào.

Tại Pan Pacific Open 2026, Osaka được xếp hạt giống số 7. Cô giành chiến thắng mở màn với điểm số 6-3, 7-6 (7-4) trước Jasmine Paolini (Ý) và sẽ đối đầu Mia Pohankova (Slovakia, hạng 144 WTA) ở vòng 2 vào ngày 29-10.

Đ.Hg.