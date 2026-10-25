Tsitsipas và Medvedev tri ân Monfils

Cả Stefanos Tsitsipas lẫn Daniil Medvedev đều dùng những từ ngữ tốt đẹp để tri ân và chào tạm biệt Gael Monfils - người đã quyết định giải nghệ quần vợt chuyên nghiệp mà không có trận đấu chia tay cuối cùng...

Tsitsipas rất tôn trọng và yêu mến Monfils (Ảnh: THX)

Tsitsipas cho rằng làng quần vợt sắp mất đi một nhân cách hiếm có khi Monfils giải nghệ. Tay vợt người Hy Lạp xem Monfils là một trong những người bạn thân thiết nhất, đồng thời ca ngợi anh là người có “tâm hồn tuyệt vời”. Trong khi đó, Medvedev cũng gửi đến Monfils những lời chúc tốt đẹp nhất.

“Anh ấy là một người bạn tuyệt vời, một trong những người bạn thân nhất của tôi trong làng quần vợt. Monfils có một tâm hồn đẹp. Tôi thực sự buồn khi quần vợt sắp phải chia tay một người như vậy”, Tsitsipas chia sẻ tại Almaty Open.

“Rất khó tìm thấy một tay vợt giống như anh ấy. Monfils sở hữu sức hút đặc biệt, điều không phải ai cũng có được”, Tsitsipas tiếp tục ca ngợi tay vợt người Pháp.

“Quần vợt cần thêm những cá tính như thế, những người luôn nhìn cuộc sống bằng sự nhẹ nhàng và óc hài hước. Monfils là một trong những người tuyệt vời nhất ở khía cạnh đó”, tay vợt Hy Lạp nói thêm.

“Dù chưa từng giành danh hiệu Grand Slam, có lẽ anh ấy vẫn được kính trọng không kém những tay vợt từng nhiều lần vô địch Grand Slam. Tôi sẽ nhớ Gael rất nhiều, bởi anh ấy là người đầy thiện chí, có trái tim trong sáng và nhân cách tuyệt vời”, Tsitsipas bày tỏ mong muốn duy trì tình bạn với Monfils sau khi tay vợt Pháp giải nghệ.

Trong khi đó, Daniil Medvedev cũng chia sẻ suy nghĩ về những đồng nghiệp quyết định khép lại sự nghiệp trong năm nay, đặc biệt là Monfils: “Thật tuyệt khi thấy các tay vợt giải nghệ với sự hài lòng về những gì đã đạt được và cách họ kết thúc sự nghiệp".

"Đây là giai đoạn rất khó khăn, nhưng tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất”, tay vợt Nga nói khi đề cập đến những biến động trong cuộc sống riêng của Monfils, bao gồm cả việc anh sẽ ly hôn Elina Svitolina.

Ngoài Monfils, ATP Tour 2026 còn chứng kiến nhiều tên tuổi đáng chú ý giải nghệ như Stan Wawrinka, Mikhail Kukushkin và David Goffin. Medvedev cũng dành những lời tốt đẹp cho các đồng nghiệp này.

“Với Kukushkin, Goffin và Wawrinka, dường như họ đang tận hưởng quyết định giải nghệ. Đến một lúc nào đó, ai cũng phải dừng lại. Vì vậy, thật vui khi thấy họ hài lòng và hạnh phúc lúc khép lại sự nghiệp”, Medvedev chia sẻ.

Đ.Hg.