Swiatek kết thúc WTA Tour 2026, không tham gia WTA Finals

Iga Swiatek đã kết thúc mùa giải sau khi rút lui khỏi Ningbo Open vì chấn thương đùi, chấm dứt hy vọng giành suất tham dự WTA Finals của tay vợt nữ người Ba Lan từng 6 lần đăng quang Grand Slam.

Swiatek ở China Open (Ảnh: THX)

Tay vợt người Ba Lan 25 tuổi quê ở Warsaw mô tả mùa giải này là mùa giải khó khăn nhất ở trong sự nghiệp của cô. Swiatek sẽ kết thúc WTA Tour 2026 mà không có ngôi vô địch Grand Slam nào. Chiến thắng lớn gần nhất của cô là tại Wimbledon từ hồi năm ngoái.

Swiatek đã tham gia mọi kỳ WTA Finals kể từ 2021 và vô địch giải đấu cuối mùa giải năm 2023. Cô cần lọt vào ít nhất tứ kết ở Ningbo để có cơ hội cạnh tranh với tay vợt người CH Czech là Karolina Muchova - cho suất cuối giành vé tham dự WTA Finals 2026.

“Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định rút lui khỏi giải đấu”, Swiatek cho biết trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội của Ningbo Open, “Tôi gặp vấn đề dai dẳng với đùi trái trong vài tuần qua, và tôi cảm thấy việc dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục là quyết định đúng đắn”.

Chấn thương này cũng gây nhiều khó khăn cho Swiatek trong trận đấu bán kết để thua với điểm số 5-7 và 1-6 trước người đồng hương Maja Chwalinska tại giải Wuhan Open hồi tuần trước. Chwalinska sau đó cũng đăng quang vô địch WTA 1.000 ở Trung Quốc.

Như vậy, Swiatek kết thúc WTA Tour 2026 với thành tích 39-15 kèm 1 danh hiệu, tại giải Canadian Open. Cô cũng không thể tiến xa hơn vòng tứ kết ở bất kỳ giải đấu Grand Slam nào trong tổng số 4 giải đấu đã tham dự ở trong mùa giải năm nay.

Swiatek giành danh hiệu duy nhất trong mùa ở Canada (Ảnh: THX)

“Đây là một trong những mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi, với rất nhiều thử thách, thay đổi và bài học trên suốt chặng đường”, Swiatek chia sẻ, “Tôi đặc biệt tự hào về những gì chúng tôi đã làm được trong nửa cuối năm và những tiến bộ đạt được. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin về những gì phía trước”.

“Vài tháng qua, hay đúng hơn là vài năm qua, mọi chuyện vô cùng căng thẳng, và tôi cảm thấy mình cần nghỉ ngơi để phục hồi hoàn toàn cơ thể. Vì vậy, đó chính là những gì tôi sẽ làm, lần này sẽ lâu hơn một chút. Tôi đã quyết định kết thúc mùa giải của mình tại đây, không tham gia thêm bất kỳ giải đấu nào trong năm nay. Như mọi khi, tôi sẽ trở lại với niềm đam mê và động lực để tiếp tục cải thiện”, Swiatek viết.

Cựu số 1 thế giới đã tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH của WTA với 4.389 điểm. Hy vọng quãng nghỉ này sẽ giúp cô tươi tắn hơn khi hướng đến mùa giải năm sau, mùa giải WTA Tour 2027.

Đ.Hg.