Ben Shelton giành lấy tấm vé bán kết thứ 2 của bảng John McEnroe - sau khi đánh bại Rafael Jodar 7-6 (10-8), 7-5. Trong khi đó, Alexander Zverev hoàn thành bảng đấu với thành tích toàn thắng cả 3 trận 2 ván.

Tay vợt Shelton (Ảnh: THX)

Suất bán kết của Shelton được xác nhận sau khi Zverev thắng ván đầu tiên trong trận đấu muộn với Arthur Fils. Tay vợt người Đức sau đó khép lại vòng bảng John McEnroe bằng chiến thắng 6-4, 7-6 (8-6), qua đó toàn thắng cả 3 trận mà không để thua ván nào.

Chia sẻ sau trận đấu, Shelton thừa nhận đây là chiến thắng không dễ dàng trước Rafael Jodar. “Rafa là một tay vợt tuyệt vời, sở hữu nhiều kỹ năng và luôn là đối thủ khó chịu. Tôi biết trận đấu sẽ rất căng thẳng và hài lòng vì đã vượt qua những thời điểm khó khăn”, Shelton cho biết.

Tay vợt người Mỹ cũng nhắc đến những thời điểm phải đối mặt với nguy cơ mất break và loạt tie-break căng thẳng. Dù để đối thủ gỡ hòa trong ván thứ hai, Shelton vẫn giữ được sự tập trung, thi đấu quyết tâm để giành chiến thắng.

Shelton tham dự giải đấu ở Turin lần thứ 2, đã đánh bại Fils trong trận mở màn trước khi để thua Zverev. Tay vợt 24 tuổi đã có màn trở lại ấn tượng trước Jodar, hiện trở thành tay vợt Mỹ trẻ nhất lọt vào bán kết ATP Finals kể từ Andy Roddick (22 tuổi, năm 2004).

Về phần mình, Zverev đang rất tự tin khi khởi đầu ATP Finals 2026 với thành tích 3-0 (và 6-0 nếu tính các ván thắng). Tay vợt người Đức đang săn danh hiệu tổng kết cuối mùa của ATP lần thứ 3 sau các chiến thắng năm 2018 và 2021.

Sau chiến thắng nghẹt thở trước Arthur Fils, Zverev đánh giá cả 3 trận vòng bảng đều có chất lượng chuyên môn cao, dù thừa nhận phong độ của anh ở trận đấu này chưa tốt bằng hai trận trước.

“Arthur là đối thủ rất khó chơi với tôi bởi sức mạnh của cậu ấy. Tôi hài lòng khi giành chiến thắng trước cả 3 đối thủ khó chịu”, tay vợt người Đức chia sẻ.

Đáng chú ý, Zverev gặp vấn đề ở mắt cá chân ngay đầu loạt tie-break ván thứ hai. Dù bị đau, anh vẫn thắng liền 6 điểm để tiến gần chiến thắng. Fils sau đó cứu được 5 match point, san bằng tỷ số 6-6, nhưng không thể ngăn Zverev tận dụng cơ hội thứ sáu để khép lại trận đấu. Đây cũng là chiến thắng thứ 68 của tay vợt người Đức trong mùa giải 2026, thành tích tốt nhất ATP Tour hiện tại.

Nói về chấn thương mắt cá chân từng gặp tại Roland Garros 2022, Zverev cho biết: “Thật không may, chấn thương khá nghiêm trọng và có lẽ tôi sẽ phải sống chung với những cơn đau này trong suốt sự nghiệp. Tôi sẽ làm mọi cách để có thể trạng tốt nhất trước trận bán kết vào thứ Bảy”.

Đ.Hg.