Ở tuổi 23, Carlos Alcaraz gần như đã chinh phục mọi đỉnh cao trong quần vợt. Bây giờ, tay vợt Tây Ban Nha hướng tới việc chinh phục thêm một cột mốc nữa: Ngôi vô địch Davis Cup.

Tây Ban Nha vào chung kết Davis Cup Finals 2026 (Ảnh: X của Davis Cup)

“Được ở vị trí này là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ”, Alcaraz chia sẻ khi góp công lớn đưa Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết Davis Cup Finals 2026 (VCK 8 đội mạnh nhất), "Đối với tôi, được chơi trong một trận chung kết Davis Cup là một đặc ân lớn. Tôi thực sự hạnh phúc khi có thể giúp đỡ đội tuyển và giành điểm số quyết định đưa Tây Ban Nha vào trận tranh ngôi vô địch”.

Dù phải nghỉ thi đấu vài tháng do chấn thương cổ tay phải, Alcaraz vẫn đạt những thành tựu đáng kinh ngạc trong năm nay.

Tháng 2, anh trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu Grand Slam (Career Grand Slam), mới tuần trước, anh vừa giành chức vô địch ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 2025, chấn thương đã khiến Alcaraz phải vắng mặt tại Davis Cup - giải đấu Tây Ban Nha dù lọt vào chung kết nhưng để thua Ý với tỷ số 0-2.

Năm nay, dù đang gặp vấn đề nhỏ ở cơ gân kheo, cựu tay vợt số 1 thế giới vẫn thi đấu xuất sắc, giành chiến thắng áp đảo 6-1, 6-1 trước Arthur Fery, qua đó giúp Tây Ban Nha tái đấu với Ý trong trận chung kết.

Alcaraz cho biết, “Năm ngoái, tôi đã rất thất vọng khi không thể góp mặt vì chấn thương, phải rời đội và chỉ có thể theo dõi các đồng đội thi đấu từ nhà.

Với tôi, điều đó không hề dễ dàng. Nhưng năm ngoái, tôi đã cố gắng hỗ trợ đội tuyển nhiều nhất có thể. Chủ nhật rồi cũng vậy, tình thế thực sự rất sít sao. Năm nay, tôi sẽ nỗ lực giúp đội giành lấy chiếc cúp vô địch".

Đội trưởng David Ferrer cho biết đội tuyển rất “cần” Alcaraz để ngăn cản Ý giành danh hiệu thứ 4 liên tiếp.

Dù vậy, các đồng đội của anh là Rafael Jodar và Daniel Merida cũng đã thể hiện xuất sắc, góp công lớn giúp Tây Ban Nha giành 2 chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 trước Áo và tuyển Anh tại Bologna tuần này.

“Tôi chẳng bận tâm nếu cậu ấy trở thành thủ lĩnh”, Ferrer - người dự kiến ​​sẽ rời cương vị đội trưởng sau năm nay - nói đùa,

“Không, không, chắc chắn là tôi luôn ủng hộ anh ấy!”, Alcaraz khẳng định, “Tất nhiên, David và các đồng đội sẽ hỗ trợ tôi, tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ họ. Tôi sẽ chia sẻ những lời khuyên hoặc những gì mình quan sát được, hãy cùng chờ xem kết quả thế nào".

Với quyết tâm giành chức vô địch Davis Cup đầu tiên sự nghiệp, Alcaraz không loại trừ khả năng phải thi đấu cả trận đôi nếu Ý và Tây Ban Nha hòa nhau sau 2 trận đánh đơn; trước đó, anh cũng đã được cân nhắc cho trận đánh đôi với tuyển Áo vào thứ Năm.

“Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng đối với tôi”, Alcaraz chia sẻ, “Đồng thời, đây cũng là một trải nghiệm mới. Tôi vẫn đang khám phá những điều mới, những cảm giác mới, những cung bậc cảm xúc mới. Tôi sẽ cố gắng đối mặt với tất cả một cách tốt nhất có thể".

"Tôi sẽ cố gắng coi đây như một ngày bình thường”, anh nói, rồi ngay sau đó bổ sung thêm, “Có lẽ đây là một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi”.

Đ.Hg.