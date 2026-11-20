Môn quần vợt chỉ thu hút 10 đơn vị góp mặt với 53 tay vợt tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Vũ Hà Minh Đức là niềm hy vọng tranh HCV của đội Hà Nội tại Đại hội năm nay. Ảnh: VTF

Môn quần vợt Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thu hút các đơn vị tham gia gồm An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Quân đội, Sơn La và TPHCM (chủ nhà).

Dù nhiều gương mặt nổi bật của quần vợt như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Huỳnh Phương Đài Trang, Sĩ Bội Ngọc… đã chuyển sang thi đấu pickleball, tuy nhiên môn quần vợt tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay vẫn có nhiều VĐV nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trong đó, 2 tay vợt Trần Thụy Thanh Trúc (TPHCM), Vũ Hà Minh Đức (Hà Nội) là những ngôi sao sáng giá tại Đại hội lần này. Năm ngoái, Thanh Trúc vô địch đơn nữ còn Minh Đức vô địch đơn nam tại Giải quần vợt quốc gia 2025.

Môn quần vợt thi đấu 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ từ ngày 20-11 tới 30-11 tại cụm sân quần vợt Phú Thọ (TPHCM).

2 nội dung đồng đội nam, nữ được tổ chức sớm nhất. Với nội dung đồng đội nữ, đội TPHCM là hạt giống số 1 còn Hà Nội giữ hạt giống số 2.

Nội dung đồng đội nam chỉ có 6 đội tham gia (Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quân đội, Bắc Ninh), trong đó Hà Nội là hạt giống số 1 còn TPHCM giữ hạt giống số 2.

4 năm trước, đội Quân đội đã giành 4 HCV, 2 HCĐ dẫn đầu toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

MINH CHIẾN