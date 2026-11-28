Đương kim vô địch Ý đã vượt qua một trận đấu đầy kịch tính khác để tiến vào trận chung kết Davis Cup khi đánh bại tuyển CH Czech với tỷ số chung cuộc 2-1.

Tuyển Ý lọt vào chung kết Davis Cup 2026 (Ảnh: X của Davis Cup)

Hai đội hòa nhau 1-1 trong 2 trận đánh đơn mở màn ở loạt trận bán kết đầu tiên của Davis Cup Finals 2026, giải đấu đang diễn ra ở Unipol Hall, Bologna. Lorenzo Musetti thắng Jakub Mensik 6-3 và 6-4, nhưng Jiri Lehecka thắng lại Flavio Cobolli 6-2, 1-6, 6-3.

Đến trận đánh đôi quyết định, Musetti - Andrea Vavassori để thua ván đầu trước Lehecka và Tomas Machac. Tuy nhiên, nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, bộ đôi người Ý đã vùng lên mạnh mẽ để giành chiến thắng ngược 3-6, 6-1, 7-6 (7-4).

Với chiến thắng này, Ý đã nâng chuỗi thắng liên tiếp của mình tại Giải quần vợt đồng đội vô địch thế giới lên con số 16 kể từ năm 2023. Vào Chủ nhật, họ sẽ hướng tới mục tiêu giành chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp khi đối đầu với tuyển Tây Ban Nha hoặc tuyển Anh.

Tuyển CH Czech tưởng chừng tiến gần đến trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2013 khi giành chiến thắng ở ván đầu của trận đánh đôi, nhờ một pha bẻ giao bóng thành công - sau khi Vavassori thực hiện cú đập bóng đi quá vạch vôi cuối sân.

Dù vậy, tuyển Ý đã giành lại thế trận trong ván 2, đưa trận đấu bước vào ván quyết định. Bộ đôi CH Czech từng có cơ hội bẻ giao bóng để vươn lên dẫn 5-3 nhưng không tận dụng thành công. Họ cũng từng chiếm ưu thế trong loạt tie-break.

Tuy nhiên, tuyển Ý - dù thiếu vắng tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner - vẫn kiên cường giành chiến thắng. Ở match-point, Musetti tung cú đập bóng hiểm hóc, mang về thắng lợi chung cuộc trong sự vỡ òa hạnh phúc của cả đội trên sân lẫn các CĐV trên khán đài.

“Điều này mang ý nghĩa đặc biệt trong lòng tôi”, Musetti chia sẻ với giọng khàn đặc khi đang đứng trên sân cùng với người đồng đội Vavassori.

“Những trận đấu gần nhất của tôi tại Davis Cup đều không có được chiến thắng, nên tôi cảm thấy mình cần kết quả này để trở lại và chứng minh rằng mình vẫn có thể đóng góp cho đội tuyển này”, Musetti tiếp tục cho biết, "Giọng tôi đã lạc đi vì hò hét suốt cả trận, nhưng tôi thực sự hạnh phúc và tự hào về những gì chúng tôi đã làm được”.

Ở trong quá khứ, tuyển Ý liên tục vô địch Davis Cup giai đoạn từ 2023 đến 2025. Họ lần lượt đánh bại tuyển Australia 2-0 (2023), thắng tuyển Hà Lan 2-0 (2024) và hạ gục tuyển Tây Ban Nha “không có Carlos Alcaraz” (2025) để lên ngôi vô địch 3 năm liền.

Cả 3 loạt trận chung kết này đều diễn ra tại Martin Carpena Arena (Malaga). Tuyển Ý sẽ hướng tới ngôi vô địch lần thứ 4 liên tiếp.

Đ.Hg.