Zheng Qinwen và Iga Swiatek vượt qua thử thách, lọt vào vòng 3 China Open

Niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà Zheng Qinwen và cựu số 1 nữ thế giới Iga Swiatek vừa vượt qua thử thách sau 3 ván đấu trước các đối thủ đã bị đánh giá yếu hơn để giành quyền lọt vào vòng 3 giải đấu đẳng cấp WTA 1.000 tại Bắc Kinh - China Open.

Zheng Qinwen vào vòng 3 China Open (Ảnh: THX)

Iga Swiatek đã vượt qua cơn bực bội để kiên cường bám đuổi ở ngay thời điểm đối thủ cầm giao bóng để kết thúc ván đấu. Tay vợt 25 tuổi người Ba Lan hoàn toàn áp đảo trong loạt tie-break buộc phải thắng, qua đó lội ngược dòng nước và đánh bại Donna Vekic (Croatia) với điểm số 4-6, 7-6 (7-0), 6-2.

“Tôi chỉ cảm thấy bực mình và muốn thay đổi điều gì đó. Vì rõ ràng lối đánh của tôi lúc đó không hề hiệu quả”, Iga Swiatek chia sẻ khi trả lời phỏng vấn nóng trên sân ngay sau trận đấu kéo dài 2 giờ 39 phút.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Iga Swiatek nói tiếp: “Đôi khi, việc ít bận tâm đi một chút, vì nghĩ rằng mình... nhiều khả năng sẽ thua, lại vô tình giải tỏa tâm lý giúp bạn chơi tốt hơn”.

Đối thủ tiếp theo của cô ở vòng đấu tranh suất vào tứ kết China Open 2026 là tay vợt nữ trẻ trung người Mỹ Iva Jovic - người đã đánh bại Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) với điểm số 6-1, 7-5 trong một trận đấu vòng 2 khác.

Trong khi đó, Zheng Qinwen cũng phải bào mòn thể lực trước Marie Bouzkova (CH Czech). Cô trải qua trận đấu kéo dài 3 set thứ 3 liên tiếp tại China Open 2026 mới có thể giành chiến thắng chung cuộc số 7-6 (7-3), 4-6, 7-5.

Zheng Qinwen đã không giấu nổi sự thất vọng trong cả 3 ván đấu trước những chuyển động xao nhãng phía ngoài khán đài, bao gồm cả thời điểm cô nỗ lực cứu vãn trong ván 2 ở game cầm giao bóng của Bouzkova.

Tuy nhiên, tay vợt Trung Quốc tung ra những cú đánh có độ chuẩn xác cao nhất đúng thời điểm then chốt để giành chiến thắng ở 2 game cuối cùng, khép lại trận đấu, trong lúc Bouzkova (hạng 27 WTA) đánh bóng ra ngoài đường biên dọc.

“Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có”, Zheng Qinwen nói sau hơn 5 giờ thi đấu ở 2 vòng đầu tiên của giải WTA 1.000 tại Bắc Kinh: "Trận này, tôi chịu áp lực rất lớn”. Zheng Qinwen 23 tuổi gửi lời cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ nhưng cũng không quên nhắc nhở về những sự cố làm xao nhãng trong lúc thi đấu.

Qinwen tươi tỉnh sau trận thắng (Ảnh: THX)

“Đôi khi tôi có lớn tiếng quát bằng tiếng Trung vì thực sự vẫn thấy mọi người vẫn đang di chuyển trên khán đài. Nhưng ở trận đấu tới, tôi hy vọng sẽ kiểm soát cảm xúc tốt hơn về vấn đề này”, Zheng Qinwen cho biết.

Tay vợt hiện xếp hạng 54 trên Bảng điểm của WTA sẽ chạm trán với tay vợt hạng 118 Alina Charaeva ở vòng tiếp theo - người từng gây cú sốc lớn lao khi loại hạt giống số 1 – Đương kim vô địch US Open - Elena Rybakina ở vòng 2.

Đ.Hg.