Sabalenka và Rybakina đồng loạt bị loại ở China Open

Hai tay vợt nữ tốp đầu thế giới - Aryna Sabalenka và Elena Rybakina vừa đồng loạt bị loại tại China Open trong những biến cố đáng chú ý nhất của giải WTA 1.000 tại Bắc Kinh.

Sabalenka thất vọng chào tạm biệt China Open (Ảnh: THX)

Sabalenka (hạng 2 WTA) đã bị tay vợt hạng 34 thế giới người CH Czech Nikola Bartunkova đánh bại 2 ván trắng ở vòng 3 giải China Open vào trưa nay (4-10), khiến cho giải đấu WTA 1.000 tại Bắc Kinh chính thức mất đi 2 tay vợt nữ tốp đầu thế giới.

Bartunkova (năm nay mới 20 tuổi, quê ở Prague) đã tung ra 4 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (4 cú ace), và tận dụng 3/8 cơ hội thắng break-point để đánh bại cựu số 1 thế giới với điểm số là 6-4, 6-3 sau 1 giờ 35 phút.

“Tôi đơn giản chỉ tập trung tối đa vào bản thân mình, và giữ gìn sự bình tĩnh”, Bartunkova nói về bí quyết chiến thắng, “Cô ấy là một huyền thoại. Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi giành chiến thắng tại China Open này”.

Sabalenka (hạt giống số 2, chỉ xếp sau Rybakina) đã bỏ lỡ 5 cơ hội giành break trong game thứ 6 của ván đấu đầu tiên, khi phải chứng kiến Bartunkova chơi phòng thủ chắc chắn và tung ra những cú đánh sâu từ phần sân của mình.

Tay vợt 28 tuổi người Belarus đội mũ trong game thứ 6 của ván đầu tiên khi các tay vợt nữ thay đổi trạng thái và điều kiện chơi ở trong bóng râm và ngoài nắng, nhưng điều đó không thể giúp cô xoay chuyển tình thế.

Sabalenka tỏ ra thất vọng và ném vợt cây vợt yêu quý của mình đi, khi bị dẫn trước ở game thứ 4 của ván thứ 2, và thua ngay ở match-point đầu tiên khi trả bóng vào lưới.

Dưới đây là những con số đáng chú ý trong chiến thắng bất ngờ Bartunkova trước tay vợt hạng 2 thế giới Sabalenka: 2 (số lần Bartunkova lọt vào vòng 16 đấu trường WTA 1.000, và cũng là số lần Bartunkova đánh bại các tay vợt tốp 10 thế giới), 22 (số trận thắng ở trong mùa này của Bartunkova).

Bartunkova gây bất ngờ (Ảnh: THX)

Trước đó, hạt giống số 1 kiêm số 1 thế giới của WTA - Rybakina (là người thay thế vị trí của Sabalenka trên BXH của WTA sau thành tích ở US Open) cũng đã bị loại vào hôm cuối tuần qua, khi để thua Alina Charaeva (Armenia) chỉ 2 ván đấu.

Như vậy, giải đơn nữ China Open 2026 tại Bắc Kinh đang có những biến cố khó lường nhất. Kết quả hiện tại cho thấy cơ hội hiện đang trao vào tay những tay vợt như Zheng Qinwen (chủ nhà Trung Quốc), Coco Gauff (Mỹ, hạt giống số 3), Belinda Bencic (Thụy Sĩ), Naomi Osaka (Nhật Bản, 4 lần giành Grand Slam).

*Ở giải đơn nam China Open, chiều nay, Novak Djokovic sẽ đối đầu Alexander Zverev lần thứ 15 trong sự nghiệp bền bỉ của cả 2 người. Trong lần đối mặt gần đây nhất, Djokovic thắng sau 4 ván đấu ở tứ kết Roland Garros 2025.

Đ.Hg.