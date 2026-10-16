Medvedev vượt ải Tommy Paul, chờ đại chiến tài năng trẻ Jodar

Tay vợt người Daniil Medvedev đã giành vé quay trở lại với bán kết Shanghai Masters lần thứ 3, qua đó củng cố thêm cơ hội tranh quyền tham dự giải ATP Finals 2026. Đối thủ của anh ở vòng đấu 4 tay vợt mạnh nhất là chàng trai trẻ 20 tuổi người Tây Ban Nha Rafael Jodar.

Medvedev ở Shanghai Masters (Ảnh: THX)

Ở trận tứ kết cuối cùng Shanghai Masters 2026, Daniil Medvedev vượt qua giai đoạn sa sút giữa trận để đánh bại Tommy Paul với tỷ số 6-3, 1-6, 6-3 sau 2 giờ 9 phút thi đấu.

Hạt giống số 5 lấy lại phong độ trong ván quyết định, liên tục chiếm ưu thế ở những loạt bóng bền và bào mòn thể lực đối thủ bằng lối đánh chắc chắn từ cuối sân. Medvedev cũng tận dụng sự sa sút của tay vợt người Mỹ, khi Paul chỉ đạt tỷ lệ giao bóng một vào sân 47% và mắc tới 17 lỗi tự đánh hỏng trong ván 3. Chiến thắng giúp Medvedev nâng thành tích đối đầu giữa hai người lên 5-1.

Là cựu vô địch Shanghai Masters duy nhất còn lại tại giải, Medvedev lần thứ 3 trong mùa vào bán kết Masters 1.000, sau Indian Wells và Rome. Tay vợt người Nga hiện chỉ còn cách danh hiệu Masters 1.000 thứ 7 trong sự nghiệp hai chiến thắng.

Medvedev đang duy trì phong độ ấn tượng ở Tour đấu châu Á. Sau khi giành danh hiệu thứ 3 trong mùa tại ATP 250 Hàng Châu hồi tháng trước, cựu số 1 thế giới tiếp tục vào bán kết Bắc Kinh và đạt thành tích 11 thắng, 1 thua kể từ khi đến châu Á cách đây 4 tuần.

Chiến thắng trước Paul còn giúp Medvedev cải thiện cơ hội dự ATP Finals 2026. Anh tăng 2 bậc lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin với 3.420 điểm, vượt Frances Tiafoe (3.380 điểm) và Arthur Fils (3.325 điểm).

ATP Finals là giải đấu tổng kết mùa dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất năm. Medvedev từng đăng quang năm 2020 nhưng không giành được suất tham dự mùa trước, lần đầu vắng mặt kể từ năm 2018. Giải năm nay dự kiến diễn ra tại Turin từ trung tuần tháng 11.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến ATP Finals, Medvedev phải vượt qua tài năng trẻ Jodar ở bán kết Shanghai Masters. Tay vợt được ví với huyền thoại Rafael Nadal vừa đánh bại Casper Ruud với tỷ số 4-6, 6-4, 6-3 để giành quyền đi tiếp.

Jodar đang có mùa giải ấn tượng với thành tích 40 thắng, 17 thua, cùng danh hiệu tại Marrakech. Anh thường xuyên góp mặt ở tứ kết, bán kết các giải Masters 1.000, sở hữu cú thuận tay uy lực, khả năng giao bóng mạnh, tâm lý vững vàng ở những thời điểm quyết định và lối chơi công thủ toàn diện.

Dù chưa từng đối đầu, Jodar được dự báo sẽ là thử thách đáng kể với Medvedev. Tay vợt người Nga thường gặp khó trước những đối thủ trẻ có tâm lý ổn định, dù xét về năng lực thi đấu trên sân cứng hiện tại, anh hoàn toàn có cơ sở để tự tin.

Đ.Hg.