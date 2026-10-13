Shanghai Masters: Khi gió Đông thổi thuận chiều Zverev

Với những kết quả thuận lợi tại Shanghai Masters: Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên Bảng xếp hạng của ATP như Carlos Alcaraz, Ben Shelton bị loại sớm, Alexander Zverev chính thức kết thúc năm 2026 ở vị trí số 1 thế giới.

Zverev như cánh diều no gió hướng từ phía Đông (Ảnh: THX)

Gió Đông đang thổi thuận chiều, giúp Zverev bay lên như diều no gió!

ATP Tour 2026 quá thuận lợi đối với tay vợt người Đức gốc Nga. Từ khi Janniks Sinner (người thắng anh 4 lần trong giai đoạn đầu mùa, sau đó lại thắng ở chung kết Wimbledon) ảnh hưởng liên tục bởi chấn thương, mọi thứ trở nên thuận buồm xuôi gió với Zverev.

Chưa kể Carlos Alcaraz (thắng anh ở bán kết Australian Open) gặp vấn đề sức khỏe, rồi lão tướng Novak Djokovic (thắng anh ở tứ kết China Open) cũng hết năng lượng với việc dốc sức giành chiến thắng ở giải ATP 500 tại Bắc Kinh. Với những gì đang diễn ra, Shanghai Masters sẽ là “đồ trong túi” của Zverev?

Không có Sinner, không có Alcaraz, không có cả Djokovic, Zverev liên tục thu thập 2 ngôi vô địch Grand Slam mùa này. Ở Roland Garros, anh đã đăng quang sau 7 trận toàn thắng các đối thủ không thuộc tốp 13 ATP. Ở US Open, anh lên ngôi khi thắng đối thủ thứ hạng cao nhất: 9.

Đã giành 2 Grand Slam khi “gió Đông nổi lên”, anh lại hưởng lợi khi “gió Đông tiếp tục thổi tới mạnh mẽ”, với Ngôi số 1 thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp, và cũng trở thành Người Đức đầu tiên kết thúc một mùa giải ATP Tour với vị trí “nhà Vua”. Zverev là tay vợt lớn tuổi nhất giành ngôi số 1 thế giới ATP.

“Đây là giải tuyệt vời khi tôi chiến thắng ở Paris và New York và biết rằng sẽ kết thúc năm ở vị trí số 1, thực sự là giấc mơ thành hiện thực. Tôi nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu này, đặc biệt sau khi trở lại sau chấn thương mắt cá chân. Tôi muốn kết thúc mùa giải thật ấn tượng”, Zverev nói.

Tính đến ngày công bố Bảng xếp hạng của ATP cuối năm nay (ngày 23-11-2026), anh tròn 29 tuổi và 217 ngày, nhiều hơn huyền thoại Mỹ Andre Agassi 3 ngày tuổi năm 1999 (29 tuổi - 214 ngày) và nhiều hơn Andy Murray 20 ngày tuổi năm 2016 (29 tuổi và 197 ngày).

Sự kiên cường đến cùng của anh đã được đền đáp, sau khi ngã ngựa ở chung kết US Open 2020 (thua Dominic Thiem 5 ván), chung kết Roland Garros 2024 (thua Alcaraz 5 ván), chung kết Australian Open 2025 (thua Sinner 3 ván). Đến trận chung kết Grand Slam thứ 4, anh mới lên ngôi, bất chấp đối thủ là ai, dù anh may mắn khi nhiều tay vợt lớn biến mất. Giờ đây, Shanghai Masters 2026 là cơ hội cho anh giành danh hiệu Masters 1.000 thứ 8.

Zverev vừa xuất sắc đánh bại Alexander Bublik (một tay vợt gốc Nga khác, hiện đại diện cho Kazakhstan) với điểm số kịch tính 7-6 (8-6), 4-6, 7-6 (7-1) sau 2 giờ 41 phút, lọt vào tứ kết giải Masters 1.000 tại Thượng Hải. Trong trận đấu đáng nhớ này, Zverev cứu đến 4 set-point trong ván 1, để tạo ra khác biệt.

Zverev sẽ đối đầu Alex de Minaur (Australia, hạng 9 ATP) ở tứ kết. De Minaur là hạt giống tốp 10 thứ 3 vẫn còn tồn tại ở Shanghai Masters quá bất ngờ. Hai người còn lại đương nhiên là Zverev (hạt giống số 1) và Daniil Medvedev (hạt giống số 5). Có nghĩa là, “gió Đông sẵn sàng mang Zverev” đến danh hiệu mới.

Đ.Hg.