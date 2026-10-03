Djokovic chật vật vào tứ kết China Open, có thể đấu Zverev

Novak Djokovic đã vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, đánh bại tay vợt xếp hạng 104 thế giới người Trung Quốc Buyunchaokete với điểm số ngược dòng 4-6, 7-6 (7-2), và 6-2. Với kết quả này, Djokovic sớm lọt vào tứ kết của China Open 2026, nơi anh có thể đối đầu với Alexander Zverev.

Djokovic vào tứ kết China Open 2026 (Ảnh: THX)

Đối đầu Buyunchaokete không phải là một trận đấu dễ dàng đối với tay vợt người Serbia năm nay 39 tuổi, dù anh là ứng cử viên nặng ký tại China Open 2026 và chưa từng để thua ở Bắc Kinh trong suốt 31 trận đấu của sự nghiệp.

Niềm hy vọng của nước chủ nhà Buyunchaokete (mới 24 tuổi), đã đe dọa làm hỏng bữa tiệc trong trận đấu kéo dài tới 2 giờ 52 phút, khiến Djokovic bực bội khi liên tục di chuyển qua lại vạch vôi cuối sân đấu.

Cựu số 1 thế giới cần tạm dừng trận đấu để được chăm sóc y tế sau khi để mất break ở ván 2, nhưng sau đó đã trụ vững ở trong loạt tie-break căng thẳng để buộc trận đấu phải bước vào ván thứ 3 quyết định.

Với phong độ tốt hơn, Djokovic (hiện xếp hạng 11 ATP), đã thắng 4 game liên tiếp, đồng thời giữ được giao bóng trước khi tung ra cú đánh trái tay ghi điểm. Tính tổng cộng, Djokovic tận dụng 3/8 cơ hội break-point.

Djokovic thắng chật vật (Ảnh: THX)

“Không khí thật tuyệt vời”, Djokovic nói với đám đông cuồng nhiệt người Trung Quốc, những cổ động viên không ngại ủng hộ anh thay vì tay vợt chủ nhà. Anh cho biết thêm: “ Tôi đã cố gắng hết sức”.

Những vấn đề sức khỏe dai dẳng đã phủ bóng đen lên mùa giải 2026 của ngôi sao quần vợt này, giấc mơ giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục của Djokovic đã kết thúc bằng cú sốc bị loại ngay vòng đầu tiên tại US Open sau khi bị nôn mửa và chuột rút trên sân.

Nhưng cảm giác sảng khoái trong trận đấu quyết định hôm 2-10 là một sự thay đổi đáng mừng so với việc “đầu tư năng lượng về mặt cảm xúc, tinh thần và thể chất” thay vì tập trung vào trận đấu. Djokovic nói với các phóng viên ở Bắc Kinh: “Cuối cùng thì tôi cũng đã được chơi quần vợt ở China Open, mà không cần phải nghĩ đến tất cả những chuyện khác đang xảy ra”. Quyết định quay lại Bắc Kinh rõ ràng quá đúng đắn với Djokovic.

Như vậy, Djokovic sẽ lọt vào trận tứ kết thứ 3 trong mùa giải ATP Tour 2026 đầy khó khăn (trước đó anh chỉ lọt đến tứ kết) rồi trận chung kết Australian Open và hai trận tứ kết, bán kết của Roland Garros.

Đối thủ của Djokovic ở tứ kết China Open 2026 là người thắng trong cặp đấu giữa tay vợt từ Đức là Alexander Zverev (hạt giống số 1, Đương kim vô địch US Open) và đối thủ chủ nhà là Shang Juncheng (hạng 250 ATP).

Nhiều khả năng, Djokovic sẽ gặp Zverev, người đã “lột xác” với 2 danh hiệu Grand Slam mùa này, tận dụng “khoảng trống” quyền lực khi Djokovic sa sút, cả Carlos Alcaraz bị chấn thương, chỉ còn Jannik Sinner.

Đ.Hg.