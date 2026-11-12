Andreeva ngược dòng khó tin, buộc Sabalenka tranh vé bán kết

Mirra Andreeva vừa đánh bại Aryna Sabalenka với điểm số áp đảo 6-4, 6-0 chỉ trong 62 phút, qua đó giúp tay vợt nữ trẻ người Nga có lần đầu tiên lọt vào bán kết WTA Finals trong lần đầu tham dự giải.

Andreeva đang chơi rất hay ở WTA Finals (Ảnh: THX)

Andreeva tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi bị dẫn 1-4 ở ván đầu, trước khi thắng liền 11 game và giành 45 trong 55 điểm cuối để đoạt vé vào bán kết WTA Finals 2026.

Cô trở thành tay vợt trẻ nhất góp mặt ở bán kết giải đấu kể từ Caroline Wozniacki năm 2009, đồng thời là tay vợt tuổi teen thứ 5 đạt thành tích này kể từ khi thể thức vòng bảng được áp dụng năm 2003, sau Maria Sharapova, Ana Ivanovic, Wozniacki và Coco Gauff.

Andreeva còn đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt đầu tiên thắng một ván với tỷ số 6-0 ở cả hai trận mở màn WTA Finals, sau chiến thắng 6-4, 6-0 trước Elina Svitolina.

Cuộc tái đấu giữa Andreeva và Sabalenka sau 605 ngày mang nhiều duyên nợ. Ở lần gặp gần nhất tại chung kết Indian Wells 2025, Andreeva từng ngược dòng đánh bại tay vợt số 1 thế giới để đăng quang.

Sabalenka, nhà vô địch Indian Wells 2026, nhập cuộc tốt khi sớm dẫn 4-1. Tuy nhiên, Andreeva thắng liền 12 điểm để gỡ hòa 4-4, rồi giành 20 trong 23 điểm tiếp theo, khép lại ván đầu bằng 3 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp liên tiếp.

Sang ván 2, Andreeva tiếp tục áp đảo khi thắng toàn bộ điểm giao bóng một, chỉ mất 2 điểm trong các game cầm giao bóng và không cho Sabalenka cơ hội lật ngược tình thế.

Andreeva có màn trình diễn đầy thuyết phục với 16 điểm thắng trực tiếp, 5 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và chỉ mắc 6 lỗi tự đánh hỏng. Cô cũng tận dụng thành công 5 trong 10 cơ hội bẻ game giao bóng của đối phương.

“Tôi còn hạnh phúc hơn cả sau trận thắng đầu tiên. Tôi cảm thấy mình có thể chơi thêm 2 trận nữa. Tôi đang tràn đầy năng lượng, vô cùng phấn khích và hạnh phúc”, Andreeva chia sẻ sau chiến thắng thứ hai, qua đó giành vé vào bán kết WTA Finals 2026.

Trong khi đó, Sabalenka thừa nhận bất ngờ trước màn ngược dòng của đối thủ: “Cô ấy thực sự đã chơi quá xuất sắc. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. May mắn là tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp. Giờ tôi cần thời gian để hồi phục sau trận đấu này. Thậm chí, tôi còn không nhớ mình đã thua bao nhiêu game liên tiếp”.

Dù thất bại, Sabalenka vẫn còn cơ hội vào bán kết khi sẽ tranh tấm vé thứ hai của bảng 2 với Svitolina, người vừa ngược dòng thắng Muchova 3-6, 6-2, 6-2. Sabalenka có lợi thế đối đầu khi thắng 6 trong 7 lần chạm trán gần nhất.

Đ.Hg.