Zverev và Alcaraz sẽ dẫn đầu 2 bảng đấu tại ATP Finals

Tay vợt số 1 thế giới người Đức Alexander Zverev nằm ở bảng John McEnroe; trong khi đó, hạt giống số 2 người Tây Ban Nha nằm ở bảng Ivan Lendl ở ATP Finals 2026.

Các bảng đấu tại ATP Finals (Ảnh: Trang chủ ATP)

Zverev - tay vợt từng 2 lần đăng quang ATP Finals - nằm chung bảng với Ben Shelton (Mỹ), Arthur Fils (Pháp) và Rafael Jodar (Tây Ban Nha). Còn Alcaraz sẽ nằm chung bảng với Daniil Medvedev (Nga), Flavio Cobolli (Ý) và Frances Tiafoe (Pháp).

Zverev từng lên ngôi ở ATP Finals 2018 (thắng Novak Djokovic 6-4, 6-3 trong trận chung kết) và 2021 (thắng Medvedev 6-4 và 6-4 trong trận đấu chung kết). Anh được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch ATP Finals 2026 khi đương kim vô địch Jannik Sinner không tham gia.

Trong bảng đấu John McEnroe, Zverev cũng là tay vợt có kinh nghiệm vượt trội so với các đối thủ như Shelton (24 tuổi), Fils (22 tuổi và có lần đầu tiên tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa của ATP Tour), Jodar (20 tuổi, cũng là một tân binh).

Alcaraz đang hướng tới mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals, nơi anh có thành tích tốt nhất là lọt vào trận chung kết của giải đấu hồi năm ngoái, để thua tay vợt Sinner sau 2 ván đấu với điểm số 6-7 (4-7) và 5-7.

Tay vợt người Tây Ban Nha đang tham dự giải đấu này lần thứ 4. Alcaraz đến với giải đấu tại Turin với phong độ cực kỳ ấn tượng, sau khi giành chức vô địch tại Paris Masters, Vienna Open và Japan Open tại Tokyo, kể từ khi trở lại thi đấu sau chấn thương tại US Open.

Trong bảng đấu Ivan Lendl, đối thủ đáng chú ý nhất có khả năng cạnh tranh ngôi số 1 của tay vợt 23 tuổi là Medvedev. Tay vợt người Nga từng đăng quang giải đấu năm 2020, sau khi đánh bại Dominic Thiem 4-6, 7-6 (7-2), 6-4. Anh cũng là á quân giải đấu năm 2021.

Hai đối thủ còn lại của bảng đấu này là Cobolli, lần đầu tiên tham dự giải đấu dành cho 8 tay vợt hay nhất trong năm và Tiafoe cũng là một tân binh. Thế nên, Medvedev và Alcaraz được giới chuyên môn đánh giá cao, kỳ vọng sẽ giành 2 suất vào bán kết của bảng đấu.

Riêng đối với Cobolli, anh sẽ được đám đông khán giả người Ý hiện diện tại Nhà thi đấu Inalpi Arena ủng hộ đối đa do là tay vợt chủ nhà duy nhất tham gia ATP Finals 2026. Sinner bị chấn thương buộc phải rút lui khiến giải đấu năm nay không có đương kim vô địch.

Ở giải đôi nam, 16 tay vợt được chia vào 2 bảng đấu Todd Woodbridge và Mark Woodforde. Đôi hạt giống số 1 là Harri Heliovaara và Henry Patten sẽ nằm chung bảng với Marcelo Arevalo-Mate Pavic, Theo Arribage-Albano Olivetti và đôi Orlando Luz-Rafael Matos.

Trong khi đó, đôi hạt giống số 2 là Christian Harrison và Neal Skupski nằm chung bảng với Marcel Granollers-Horacio Zeballos, Simone Bolelli-Andrea Vavassori và Kevin Krawietz-Tim Puetz.

Đ.Hg.