Rafael Jodar: Tài năng đang lên của ATP Tour

Jodar ở Shanghai Masters

Dù không vô địch Shanghai Masters, nhưng những gì mà Rafael Jodar thể hiện - không chỉ ở giải đấu tại Thượng Hải, mà còn xuyên suốt cả mùa giải ATP Tour 2026 rất đáng chú ý.



Chàng trai mới 20 tuổi, quê ở Madrid, một phần nổi tiếng vì giống tên của... Rafael Nadal, đã chia sẻ đầy hạnh phúc sau vị trí Á quân ở Shanghai Masters: “Thật là một tuần tuyệt vời. Tôi đã chơi được rất nhiều trận đấu ở đây”.

“Còn nhiều điều cần cải thiện cho giải đấu tiếp theo. Tôi không giành chiến thắng, nhưng tôi vẫn hài lòng với những gì đang diễn ra”, chàng trai đánh bại cả Casper Ruud ở tứ kết và Daniil Medvedev ở bán kết, nói.

Đây mới chỉ là trận chung kết Masters 1.000 đầu tay trong sự nghiệp non trẻ của Jodar. Thế nên, thất bại cũng là chuyện dễ hiểu. Anh thậm chí thắng trước ở ván mở màn, nhưng trước đối thủ sung sức hơn (Davidovich Fokina chơi ít trận đấu trong mùa hơn Jodar, và thật sự chỉ thăng hoa từ Tour đấu châu Á), Jodar đã thua ngược.

Quật khởi từ danh hiệu Marrakech cuối tháng 3, Jodar trải nghiệm mùa giải ấn tượng thật sự ở ATP Tour 2026. Trước đó, anh lọt đến vòng 2 Australian Open, vòng 3 Miami Masters, bán kết Barcelona Open, tứ kết Madrid Masters, tứ kết Rome Masters, vào đến cả tứ kết Roland Garros, chung kết Washington và bán kết Canadian Masters.

Tuổi trẻ vốn phải có chút va vấp, chút sai lầm. Trong chuyến hành trình lọt đến trận chung kết Shanghai Masters 1.000, Jodar đã gây không ít chú ý trong trận đấu với lại Botic van de Zandschulp ở vòng đấu thứ 4 (vòng 16).

Khi một cậu bé nhặt bóng chậm đưa khăn lau mặt sau một tình huống, anh đã quát lên bằng tiếng Tây Ban Nha: “Đưa cho tôi cái khăn chết tiệt đó, đồ khốn”. Và hành động phi thể thao này đã bị trọng tài phạt cảnh cáo.

Jodar sau đó đã nói lời xin lỗi vì phản ứng quá nóng giận: “Vâng, đó chính là lỗi của tôi. Sau trận đấu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, và lý ra tôi không nên làm như vậy với cậu bé nhặt bóng".

“Tôi rất tôn trọng các cậu bé nhặt bóng và các trọng tài trong trận đấu, tất cả các giải đấu. Tôi không nên đối xử với cậu bé nhặt bóng như vậy”, Jodar tiếp tục giải thích và được mọi người thấu hiểu, tha thứ.

Từng có thời gian học và thi đấu cho Đại học Virginia, Jodar cũng tiết lộ anh vẫn còn liên lạc với những người bạn cũ, không phải vì đã nổi tiếng mà xa lánh: “Tôi vẫn giữ liên lạc với họ. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với tất cả các đồng đội và cả các HLV nữa”.

“Khi có cơ hội, khi có thời gian rảnh, tôi cố gắng gọi điện cho họ hoặc thậm chí đến thăm nơi đó, bởi vì tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp về thời gian ở Virginia. Tôi sẽ luôn biết ơn vì đã có 1 năm trải nghiệm ở đó”, Jodar chia sẻ.

ATP Tour 2026 vẫn chưa khép lại với Jodar. Dự kiến, anh sẽ tham dự Paris Masters - giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm vào tháng 11. Ở trên BXH Race to Turin (BXH tranh vé tham dự ATP Finals), Jodar hiện xếp thứ 9. Jodar đang ráo riết tìm kiếm thêm điểm số cần thiết để đủ điều kiện tham dự kỳ ATP Finals lần đầu tiên.

Đ.Hg.