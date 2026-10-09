Alcaraz rất sảng khoái khi tham dự Shanghai Masters

Carlos Alcaraz cho biết anh cảm thấy “tinh thần sảng khoái” trước trận đầu tiên tại Shanghai Masters. Ngôi sao người Tây Ban Nha này vừa giành được ngôi vô địch đầu tiên kể từ khi trở lại sau chấn thương kéo dài nhiều tháng tại Japan Open.

Alcaraz (Ảnh: THX)

Tay vợt xếp hạng 3 thế giới năm nay mới 23 tuổi chia sẻ rằng cơ thể anh vẫn đang trong quá trình thích nghi với các trận đấu cường độ cao, sau khi trở lại từ chấn thương cổ tay khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 4 cho đến tận giải US Open diễn ra hồi tháng 8.

Tuy nhiên, anh bước vào Shanghai Masters với hành trang là chức vô địch giải Japan Open vừa giành được vào đầu tuần, sau khi đả bại tay vợt số 2 của làng quần vợt CH Czech là Jiri Lehecka với điểm số số 7-6 (7-4), 6-4 trong trận đấu chung kết.

“Tôi đang cảm thấy rất tốt. Thể lực ổn định, tinh thần hoàn toàn sáng khoái”, Alcaraz bộc bạch với các phóng viên tại Thượng Hải - Trung Quốc, “Tôi hiện cũng đang tập luyện rất tích cực, nên hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Alcaraz chưa từng tiến sâu hơn vòng tứ kết tại Shanghai Masters, và anh phải bỏ lỡ giải đấu năm ngoái do các vấn đề về thể lực. Cựu số 1 thế giới nhiều lần công khai chỉ trích lịch thi đấu quần vợt quá dày đặc, đặc biệt là Tour đấu châu Á diễn ra dồn dập vào mùa Thu ngay sau US Open.

“Nếu nhìn lại vài năm trước, chuỗi giải đấu này hay giai đoạn này của mùa giải chưa bao giờ là thời điểm tôi chơi tốt nhất”, Alcaraz thẳng thắn nói. Tuy nhiên, anh bổ sung rằng mình “sẵn sàng đón nhận thử thách” tại Thượng Hải, nơi anh khởi đầu chiến dịch vòng 2 gặp Juan Manuel Cerundolo (Argentina).

Con đường hướng tới chức vô địch đầu tiên tại Shanghai Masters của Alcaraz đang trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, sau khi tay vợt số 1 thế giới hiện tại là Jannik Sinner tuyên bố rằng anh kết thúc sớm mùa giải 2026 do chấn thương đầu gối, cần có thời gian để hồi phục thể lực.

Như vậy, những đối thủ cạnh tranh chính của anh tại Shanghai Masters là tay vợt số 2 thế giới người Đức Alexander Zverev, cùng lão tướng người Serbia Novak Djokovic - người vừa chạm cột mốc danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp tại Bắc Kinh, hay tay vợt luôn có vấn đề về tâm lý người Nga Daniil Medvedev.

Trận Alcaraz đấu với Cerundolo dự kiến diễn ra vào ngày 10-10. Tay vợt hạng 55 thế giới quê ở Buenos Aires đã từng để thua Alcaraz 1 lần duy nhất tại Next Gen ATP Finals với điểm số 0-4, 1-4, 4-2, và 3-4 (3-7). Nhưng đó là câu chuyện hồi 2021. Giờ đây, cả 2 đều đã trưởng thành hơn rất nhiều và Alcaraz đang là tay vợt tốp đầu thế giới tại ATP Tour.

Đ.Hg.